Експерти Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” розповіли, як правильно ставити цілі в житті, щоб наповнити його сенсом і реальними успіхами.
– Що б не відбувалося навколо, завжди ставте перед собою цілі. Вони допоможуть концентрувати дії та енергію, знизять відчуття невизначеності, – зазначають психологи.
За словами експертів, щоразу, коли ми досягаємо мети, мозок виробляє дофамін – так званий гормон щастя. Тому ми відчуваємо піднесення від своїх навіть найменших успіхів.
Тож ставити перед собою цілі та досягати їх – додаткове джерело радості, позитиву, щастя та любові до життя.
Як зробити свої цілі досяжними та такими, що приносять радість
Переконайтеся, що ваші цілі конкретні та вимірні, і ви можете відчути результат:
- “більше спілкуватися з друзями” – це не конкретна мета;
- “зустрітися з друзями наприкінці тижня” – конкретний і вимірюваний план.
Мета має бути реалістичною, а для її виконання потрібні конкретні кроки:
- “хочу на Місяць”. Не варто плутати цілі та бажання, які вимагають особливих умов;
- “хочу стати астронавтом” – це конкретна мета, яка передбачає план дій.
Досягнення мети має залежати від вас:
- “зробити доньку успішною бізнесвумен”. А що як у доньки зовсім інші плани;
- “допомогти доньці побудувати кар’єру”. Це коректна мета, яка потребує вашої участі.
Цілі мають відповідати вашим цінностям:
- ваші цінності: музика, мистецтво, творчість;
- ваша мета: навчитися грати на гітарі.
У кожної мети має бути термін реалізації:
- розбийте цілі на кроки;
- визначте час на кожен крок;
- запишіть плани в блокнот – він допоможе контролювати прогрес і триматися мети.
Пам’ятайте, саме цілі наповнюють наше життя сенсом, резюмують експерти.
Джерело: Психологічна підтримка