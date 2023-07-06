Експерти Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” розповіли, як правильно ставити цілі в житті, щоб наповнити його сенсом і реальними успіхами.

– Що б не відбувалося навколо, завжди ставте перед собою цілі. Вони допоможуть концентрувати дії та енергію, знизять відчуття невизначеності, – зазначають психологи.

За словами експертів, щоразу, коли ми досягаємо мети, мозок виробляє дофамін – так званий гормон щастя. Тому ми відчуваємо піднесення від своїх навіть найменших успіхів.

Тож ставити перед собою цілі та досягати їх – додаткове джерело радості, позитиву, щастя та любові до життя.

Як зробити свої цілі досяжними та такими, що приносять радість

Переконайтеся, що ваші цілі конкретні та вимірні, і ви можете відчути результат:

“більше спілкуватися з друзями” – це не конкретна мета;

“зустрітися з друзями наприкінці тижня” – конкретний і вимірюваний план.

Мета має бути реалістичною, а для її виконання потрібні конкретні кроки:

“хочу на Місяць”. Не варто плутати цілі та бажання, які вимагають особливих умов;

“хочу стати астронавтом” – це конкретна мета, яка передбачає план дій.

Досягнення мети має залежати від вас:

“зробити доньку успішною бізнесвумен”. А що як у доньки зовсім інші плани;

“допомогти доньці побудувати кар’єру”. Це коректна мета, яка потребує вашої участі.

Цілі мають відповідати вашим цінностям:

ваші цінності: музика, мистецтво, творчість;

ваша мета: навчитися грати на гітарі.

У кожної мети має бути термін реалізації:

розбийте цілі на кроки;

визначте час на кожен крок;

запишіть плани в блокнот – він допоможе контролювати прогрес і триматися мети.

Пам’ятайте, саме цілі наповнюють наше життя сенсом, резюмують експерти.

Джерело: Психологічна підтримка