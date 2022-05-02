Как в это тяжелое военное время ослабить, уменьшить чувство тревоги, которое порой не дает не то, что нормально жить – даже спокойно дышать.

Возможно вам помогут рекомендации, которые дает по этому поводу психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук.

— Полностью исключить тревогу из своей жизни, причем не только во время войны, невозможно. Тревога подсвечивает нам опасность: чем выше ее градус, тем больше тревожность, — говорит психолог.

По ее словам, проживание возбуждения может действенно помочь справиться с тревожностью. Нужно только быть внимательными к своим импульсам и стараться давать им выход. Это снизит тревогу.

Психолог советует, не забрасывать сейчас удочку ни в прошлое, ни в будущее. Можно зафиксироваться на моментах, которые согревают душу, порефлексировать 1-3 дня, не больше, и идти дальше. При этом стараемся не строить сейчас долгосрочных планов.

Чем дальше вы забрасываете удочку, например, в мысли, что будет с нашими детьми, как они пойдут в школу, тем больше тревожность и дорога в никуда. Сейчас живем без глобальных планов.

Ритуалы, которые помогут нашей психике:

это может быть утренняя чашка чая, или посидеть в одиночестве, или минимальная практика йоги. Делайте то, что можете себе позволить в тех условиях, в которых находитесь. Главное, не берите в руки телефон с новостями в это время;

если у вас есть техническая возможность слушать аффирмации, медитации, делайте это. Сейчас других способов не существует;

объятия и поглаживания также действенный способ справиться с тревогой. Гладьте по спине, по голове синхронно с дыханием.

Источник: Психологическая поддержка