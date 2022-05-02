Як в цей важкий воєнний час послабити, зменшити почуття тривоги, яке часом не дає не те що нормально жити – навіть спокійно дихати.

Можливо, вам допоможуть рекомендації, які дає з цього приводу психолог і тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук.

– Повністю виключити тривогу зі свого життя, причому не тільки під час війни, неможливо. Тривога підсвічує нам небезпеку: чим вище її градус, тим більше тривожність, – каже психолог.

За її словами, проживання збудження може дієво допомогти впоратися з тривожністю. Потрібно тільки бути уважними до своїх імпульсів і намагатися давати їм вихід. Це знизить тривогу.

Психолог радить не закидати зараз вудку ні в минуле, ні в майбутнє. Можна зафіксуватися на моментах, які зігрівають душу, порефлексувати 1-3 дні, не більше, і йти далі. При цьому намагаємося не будувати зараз довгострокових планів.

Чим далі ви закидаєте вудку, наприклад, в думки, що буде з нашими дітьми, як вони підуть в школу, тим більше тривожність і дорога в нікуди. Зараз живемо без глобальних планів.

Ритуали, які допоможуть нашій психіці:

це може бути ранкова чашка чаю, або посидіти на самоті, або мінімальна практика йоги. Робіть те, що можете собі дозволити в тих умовах, у яких перебуваєте. Головне, не беріть в руки телефон з новинами в цей час;

якщо у вас є технічна можливість слухати афірмації, медитації, робіть це. Зараз інших способів не існує;

обійми і погладжування також дієвий спосіб впоратися з тривогою. Гладьте по спині, по голові синхронно з диханням.

Джерело: Психологічна підтримка