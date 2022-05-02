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Психологія

Не будуйте глобальних планів і не думайте про минуле: як зменшити почуття тривоги

2 Травня 2022, 13:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Як в цей важкий воєнний час послабити, зменшити почуття тривоги, яке часом не дає не те що нормально жити – навіть спокійно дихати.

Можливо, вам допоможуть рекомендації, які дає з цього приводу психолог і тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук.

– Повністю виключити тривогу зі свого життя, причому не тільки під час війни, неможливо. Тривога підсвічує нам небезпеку: чим вище її градус, тим більше тривожність, – каже психолог.

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За її словами, проживання збудження може дієво допомогти впоратися з тривожністю. Потрібно тільки бути уважними до своїх імпульсів і намагатися давати їм вихід. Це знизить тривогу.

Психолог радить не закидати зараз вудку ні в минуле, ні в майбутнє. Можна зафіксуватися на моментах, які зігрівають душу, порефлексувати 1-3 дні, не більше, і йти далі. При цьому намагаємося не будувати зараз довгострокових планів.

Чим далі ви закидаєте вудку, наприклад, в думки, що буде з нашими дітьми, як вони підуть в школу, тим більше тривожність і дорога в нікуди. Зараз живемо без глобальних планів.

Ритуали, які допоможуть нашій психіці:

  • це може бути ранкова чашка чаю, або посидіти на самоті, або мінімальна практика йоги. Робіть те, що можете собі дозволити в тих умовах, у яких перебуваєте. Головне, не беріть в руки телефон з новинами в цей час;
  • якщо у вас є технічна можливість слухати афірмації, медитації, робіть це. Зараз інших способів не існує;
  • обійми і погладжування також дієвий спосіб впоратися з тривогою. Гладьте по спині, по голові синхронно з диханням.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога, психічні розлади, Психологія
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