Відчувати голод – це абсолютно нормально. Це сигнал організму, що поживні речовини, які ми вживали раніше, закінчилися і потрібно підкріпитись.
Бажання поїсти має бути легким. Не потрібно допускати сильного голоду, коли ви ладні з’їсти будь-що, аби втамувати його. Ми повинні навчитися відчувати свій організм і розуміти, коли час поїсти, радить дієтолог Світлана Фус
Причини голоду
Психологічна. Це коли заїдають стрес, порожнечу всередині себе. Коли емоційний стан пов’язують з їжею. Або через їжу намагаються отримувати задоволення в житті, якщо інших варіантів немає.
Якщо відмовитися від заїдання стресу самостійно не виходить, дієтолог рекомендує звернутися до психолога.
Хронічні захворювання. При багатьох захворювань, особливо травної системи, може виникати підсмоктуюче відчуття в області шлунку за півтори-дві години після приймання їжі.
Це може виникати при гастриті, як зі зниженою кислотністю, так і з підвищеною, хронічному холециститі, панкреатиті, захворюваннях щитоподібної залози. При цих хворобах потрібно дотримуватись режиму харчування та вживати якісну їжу, інакше виникає неконтрольоване відчуття голоду.
Порушення режиму харчування. Режим харчування – це коли ви їсте практично в один і той же час протягом дня. Якщо такого режиму дотримуватися протягом певного часу, то організм, який не погодували вчасно, буде подавати сигнали відчуттям голоду.
– Отже, насамперед, що потрібно робити при підвищеному почутті голоду – це встановити режим харчування та дотримуватися його, – радить Світлана Фус. – Я закликаю усіх тих, в кого є можливість нормально харчуватися – харчуйтесь за режимом.
Це запорука здоров’я. Україні потрібна здорова нація.
Джерело: Світлана Фус