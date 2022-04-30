Відчувати голод – це абсолютно нормально. Це сигнал організму, що поживні речовини, які ми вживали раніше, закінчилися і потрібно підкріпитись.

Бажання поїсти має бути легким. Не потрібно допускати сильного голоду, коли ви ладні з’їсти будь-що, аби втамувати його. Ми повинні навчитися відчувати свій організм і розуміти, коли час поїсти, радить дієтолог Світлана Фус

Причини голоду

Психологічна. Це коли заїдають стрес, порожнечу всередині себе. Коли емоційний стан пов’язують з їжею. Або через їжу намагаються отримувати задоволення в житті, якщо інших варіантів немає.

Якщо відмовитися від заїдання стресу самостійно не виходить, дієтолог рекомендує звернутися до психолога.

Хронічні захворювання. При багатьох захворювань, особливо травної системи, може виникати підсмоктуюче відчуття в області шлунку за півтори-дві години після приймання їжі.

Це може виникати при гастриті, як зі зниженою кислотністю, так і з підвищеною, хронічному холециститі, панкреатиті, захворюваннях щитоподібної залози. При цих хворобах потрібно дотримуватись режиму харчування та вживати якісну їжу, інакше виникає неконтрольоване відчуття голоду.

Порушення режиму харчування. Режим харчування – це коли ви їсте практично в один і той же час протягом дня. Якщо такого режиму дотримуватися протягом певного часу, то організм, який не погодували вчасно, буде подавати сигнали відчуттям голоду.

– Отже, насамперед, що потрібно робити при підвищеному почутті голоду – це встановити режим харчування та дотримуватися його, – радить Світлана Фус. – Я закликаю усіх тих, в кого є можливість нормально харчуватися – харчуйтесь за режимом.

Це запорука здоров’я. Україні потрібна здорова нація.

Джерело: Світлана Фус