Ощущать голод — это абсолютно нормально.⁣⁣ Это сигнал организма, что питательные вещества, которые мы употребляли раньше, закончились и нужно подкрепиться.

Желание поесть должно быть легким. Не нужно допускать сильного голода, когда вы готовы съесть что угодно, чтобы утолить его. Мы должны научиться чувствовать свой организм и понимать, когда пришло время поесть, советует диетолог Светлана Фус.

Причины голода

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Психологическая. Это когда заедают стресс, пустоту внутри себя. Когда эмоциональное состояние связывают с едой. Или из-за еды пытаются получать удовольствие в жизни, если других вариантов нет.

Если отказаться от заедания стресса самостоятельно не выходит, диетолог рекомендует обратиться к психологу.

Хронические болезни. При многих заболеваниях, особенно пищеварительной системы, может возникать подсасывающее ощущение в области желудка через полтора-два часа после приема пищи.

Это может возникать при гастрите, как с пониженной кислотностью, так и с повышенной, хроническом холецистите, панкреатите, заболеваниях щитовидной железы. При этих болезнях нужно соблюдать режим питания и употреблять качественную пищу, иначе возникает неконтролируемое чувство голода.

Нарушение режима питания. Режим питания – это когда вы едите практически в одно и то же время в течение дня. Если такого режима соблюдать в течение определенного времени, то организм, не вовремя покормленный, будет подавать сигналы ощущениям голода.

– Итак, прежде всего, что нужно делать при повышенном чувстве голода – это установить режим питания и соблюдать его, – советует Светлана Фус. – Я призываю всех тех, у кого есть возможность нормально питаться – питайтесь по режиму.

Это залог здоровья. Украине нужна здоровая нация.

Источник: Светлана Фус