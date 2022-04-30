Шашлык в духовке — как приготовить вкусное мясо

Начало мая у многих ассоциируется с походом на природу и приготовлением шашлыков. Однако в условиях войны не лучшая идея собираться компаниями в лесах и парках. В то же время любимое блюдо можно приготовить дома в духовке.

Как приготовить шашлык в духовке?

Ингредиенты

2 луковицы

30 г уксуса

1 ч. л. сахара

вода

1 кг свинины

соль

перец

приправа к шашлыку

15 мл масла

Приготовление

Лук нарезать полукольцами, подавить, чтобы сок вышел. Влить уксус и всыпать сахар, перемешать и помять. Залить водой, накрыть пленкой и оставить мариновать на час. Мясо нарезать кусками, добавить специи и растительное масло, перемешать. Желательно оставить мариноваться на ночь. Можно сделать заранее вместе с луком, ночь промариновать и на следующий день готовить. В рукав для запекания выложить лук, сформировать подушку для мяса. На лук выложить мясо. Выпекать 1-1,5 часа в духовке при температуре 180 градусов.

Источник: Alexandra Kozak