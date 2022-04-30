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Еда

Шашлык в духовке — как приготовить вкусное мясо

30 апреля 2022, 12:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
шашлик
Источник: Pixabay

Начало мая у многих ассоциируется с походом на природу и приготовлением шашлыков. Однако в условиях войны не лучшая идея собираться компаниями в лесах и парках. В то же время любимое блюдо можно приготовить дома в духовке.

Как приготовить шашлык в духовке?

Ингредиенты

  • 2 луковицы
  • 30 г уксуса
  • 1 ч. л. сахара
  • вода
  • 1 кг свинины
  • соль
  • перец
  • приправа к шашлыку
  • 15 мл масла
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Приготовление

  1. Лук нарезать полукольцами, подавить, чтобы сок вышел. Влить уксус и всыпать сахар, перемешать и помять. Залить водой, накрыть пленкой и оставить мариновать на час.
  2. Мясо нарезать кусками, добавить специи и растительное масло, перемешать. Желательно оставить мариноваться на ночь. Можно сделать заранее вместе с луком, ночь промариновать и на следующий день готовить.
  3. В рукав для запекания выложить лук, сформировать подушку для мяса. На лук выложить мясо. Выпекать 1-1,5 часа в духовке при температуре 180 градусов.

Источник: Alexandra Kozak

Теги
Кулінарні рецепти, Рецепт, Шашлик
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