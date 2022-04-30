Шашлик у духовці – як приготувати смачне м’ясо

Початок травня у багатьох асоціюється з походом на природу та приготуванням шашликів. Проте в умовах війни не найкраща ідея збиратися компаніями у лісах та парках. Водночас улюблену страву можна приготувати вдома у духовці.

Як приготувати шашлик в духовці?

Інгредієнти

2 цибулини

30 г оцту

1 ч. л. цукру

вода

1 кг свинини

сіль

перець

приправа до шашлику

15 мл олії

Приготування

Цибулю нарізати півкільцями, подавити, щоб сік вийшов. Влити оцет та всипати цукор, перемішати та ще раз пом’яти. Залити водою, накрити плівкою та лишити маринувати на годину. М’ясо нарізати шматками, додати спеції та олію, перемішати. Лишити маринуватися бажано на ніч. Можна зробити завчасно разом з цибулею, ніч промаринувати і на наступний день готувати. В рукав для запікання викласти цибулю, сформувати “подушку” для м’яса. На цибулю викласти м’ясо. Випікати 1-1,5 години в духовці за температури 180 градусів.

Джерело: Alexandra Kozak