Шашлик у духовці – як приготувати смачне м’ясо

Початок травня у багатьох асоціюється з походом на природу та приготуванням шашликів. Проте в умовах війни не найкраща ідея збиратися компаніями у лісах та парках. Водночас улюблену страву можна приготувати вдома у духовці.
Як приготувати шашлик в духовці?
Інгредієнти
- 2 цибулини
- 30 г оцту
- 1 ч. л. цукру
- вода
- 1 кг свинини
- сіль
- перець
- приправа до шашлику
- 15 мл олії
Приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, подавити, щоб сік вийшов. Влити оцет та всипати цукор, перемішати та ще раз пом’яти. Залити водою, накрити плівкою та лишити маринувати на годину.
- М’ясо нарізати шматками, додати спеції та олію, перемішати. Лишити маринуватися бажано на ніч. Можна зробити завчасно разом з цибулею, ніч промаринувати і на наступний день готувати.
- В рукав для запікання викласти цибулю, сформувати “подушку” для м’яса. На цибулю викласти м’ясо. Випікати 1-1,5 години в духовці за температури 180 градусів.
Джерело: Alexandra Kozak