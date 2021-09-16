Как забыть бывшего партнера? С этой проблемой после расставания сталкиваются не только женщины, но и мужчины.
Психолог и ведущая проекта Эксы на Новом канале Наталья Ежова назвала пять реальных причин, из-за которых не удается отпустить старые отношения.
Почему не выходит забыть бывшего:
- Приятные воспоминания
Людей, которые встречались, объединяет не только горечь расставания, но и счастливые моменты.
— Женщина помнит, какой она была с мужчиной — счастливой, веселой, радостной. Она сохранила ощущения, которые с ним испытывала, и хочет их вернуть, — говорит Наталья Ежова.
- Незаконченный опыт
По словам специалиста, бывших возлюбленных могут связывать старые обещания, незаконченные действие или договоренности. Это может мешать забыть отношения.
- Невера в себя
Женщине может казаться, что лучших отношений у нее уже не будет.
- Жалость к себе
Иногда после расставания человек может просто жалеть себя.
— Жалость к себе — это плохое чувство, которое убивает, — объясняет психолог.
- Слияние пары
Это ситуация, когда отношения были между двумя взрослыми личностями, настоящими «половинки одного целого». После разрыва они просто не умеют жить друг без друга.
Что делать
Как говорит психолог, в любой из этих ситуаций нужно переосмыслить отношения, разрыв и стараться смотреть в будущее.
— Важно все-таки закончить прошлый опыт, понять, что вы разошлись, и вернуться невозможно. Наступило время смотреть только вперед, — говорит она.
По ее словам, нужно поработать со своей самооценкой, а также постараться стать целостной личностью, тогда притянется такой же человек.