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Психология

Не получается забыть бывшего. Причины и что делать

16 сентября, 12:02 Людмила Грубнік
девушка
Источник: Pixabay

Как забыть бывшего партнера? С этой проблемой после расставания сталкиваются не только женщины, но и мужчины.

Психолог и ведущая проекта Эксы на Новом канале Наталья Ежова назвала пять реальных причин, из-за которых не удается отпустить старые отношения.

Почему не выходит забыть бывшего:

  • Приятные воспоминания

Людей, которые встречались, объединяет не только горечь расставания, но и счастливые моменты.

— Женщина помнит, какой она была с мужчиной — счастливой, веселой, радостной. Она сохранила ощущения, которые с ним испытывала, и хочет их вернуть, — говорит Наталья Ежова.

  • Незаконченный опыт

По словам специалиста, бывших возлюбленных могут связывать старые обещания, незаконченные действие или договоренности. Это может мешать забыть отношения.

  • Невера в себя

Женщине может казаться, что лучших отношений у нее уже не будет.

Наталья Ежова

  • Жалость к себе

Иногда после расставания человек может просто жалеть себя.

— Жалость к себе — это плохое чувство, которое убивает, — объясняет психолог.

  • Слияние пары

Это ситуация, когда отношения были между двумя взрослыми личностями, настоящими «половинки одного целого». После разрыва они просто не умеют жить друг без друга.

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Что делать

Как говорит психолог, в любой из этих ситуаций нужно переосмыслить отношения, разрыв и стараться смотреть в будущее.

— Важно все-таки закончить прошлый опыт, понять, что вы разошлись, и вернуться невозможно. Наступило время смотреть только вперед, — говорит она.

По ее словам, нужно поработать со своей самооценкой, а также постараться стать целостной личностью, тогда притянется такой же человек.

Источник
Новий канал
Теги
Наталя Єжова , Советы , Поради психолога
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