Как забыть бывшего партнера? С этой проблемой после расставания сталкиваются не только женщины, но и мужчины.

Психолог и ведущая проекта Эксы на Новом канале Наталья Ежова назвала пять реальных причин, из-за которых не удается отпустить старые отношения.

Почему не выходит забыть бывшего:

Приятные воспоминания

Людей, которые встречались, объединяет не только горечь расставания, но и счастливые моменты.

— Женщина помнит, какой она была с мужчиной — счастливой, веселой, радостной. Она сохранила ощущения, которые с ним испытывала, и хочет их вернуть, — говорит Наталья Ежова.

Незаконченный опыт

По словам специалиста, бывших возлюбленных могут связывать старые обещания, незаконченные действие или договоренности. Это может мешать забыть отношения.

Невера в себя

Женщине может казаться, что лучших отношений у нее уже не будет.

Жалость к себе

Иногда после расставания человек может просто жалеть себя.

— Жалость к себе — это плохое чувство, которое убивает, — объясняет психолог.

Слияние пары

Это ситуация, когда отношения были между двумя взрослыми личностями, настоящими «половинки одного целого». После разрыва они просто не умеют жить друг без друга.

Что делать

Как говорит психолог, в любой из этих ситуаций нужно переосмыслить отношения, разрыв и стараться смотреть в будущее.

— Важно все-таки закончить прошлый опыт, понять, что вы разошлись, и вернуться невозможно. Наступило время смотреть только вперед, — говорит она.

По ее словам, нужно поработать со своей самооценкой, а также постараться стать целостной личностью, тогда притянется такой же человек.