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Психологія

Не виходить забути колишнього. Причини та що робити

16 Вересня, 12:02 Людмила Грубнік
девушка
Джерело: Pixabay

Як забути колишнього партнера? З цією проблемою після розриву зіштовхуються не лише жінки, а й чоловіки.

Психолог і ведуча проекту Екси на Новому каналі Наталя Єжова назвала п’ять реальних причин, через які не вдається відпустити старі стосунки.

Чому не виходить забути колишнього:

  • Приємні спогади

Людей, які зустрічалися, об’єднує не лише гіркота розставання, але й щасливі моменти.

– Жінка пам’ятає, якою вона була з чоловіком – щасливою, веселою, радісною. Вона зберегла ці відчуття, і хоче їх повернути, – каже Наталя Єжова.

  • Незавершений досвід

За словами фахівця, колишніх коханих можуть пов’язувати старі обіцянки, незакінчені дії або домовленості. Це може заважати забути стосунки.

  • Невіра у себе

Жінці може здаватися, що кращих стосунків у неї вже не буде.

Наталья Ежова

  • Жалість до себе

Іноді після розриву людина може просто жаліти себе.

– Жалість до себе – це погане почуття, яке вбиває, – пояснює психолог.

  • Злиття пари

Це ситуація, коли стосунки були між двома дорослими особами, справжніми “половинки одного цілого”. Після розриву вони просто не вміють жити одне без одного.

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Що робити

Як говорить психолог, у будь-який з цих ситуацій потрібно переосмислити стосунки, розрив і намагатися дивитися у майбутнє.

– Важливо все-таки закінчити минулий досвід, зрозуміти, що ви розійшлися, і повернутися неможливо. Настав час дивитися лише вперед, – каже вона.

За її словами, потрібно попрацювати зі своєю самооцінкою, а також спробувати бути цілісною особистістю, тоді притягнеться така ж людина.

Джерело
Новий канал
Теги
Наталя Єжова , Поради , Поради психолога
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