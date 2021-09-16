Як забути колишнього партнера? З цією проблемою після розриву зіштовхуються не лише жінки, а й чоловіки.
Психолог і ведуча проекту Екси на Новому каналі Наталя Єжова назвала п’ять реальних причин, через які не вдається відпустити старі стосунки.
Чому не виходить забути колишнього:
- Приємні спогади
Людей, які зустрічалися, об’єднує не лише гіркота розставання, але й щасливі моменти.
– Жінка пам’ятає, якою вона була з чоловіком – щасливою, веселою, радісною. Вона зберегла ці відчуття, і хоче їх повернути, – каже Наталя Єжова.
- Незавершений досвід
За словами фахівця, колишніх коханих можуть пов’язувати старі обіцянки, незакінчені дії або домовленості. Це може заважати забути стосунки.
- Невіра у себе
Жінці може здаватися, що кращих стосунків у неї вже не буде.
- Жалість до себе
Іноді після розриву людина може просто жаліти себе.
– Жалість до себе – це погане почуття, яке вбиває, – пояснює психолог.
- Злиття пари
Це ситуація, коли стосунки були між двома дорослими особами, справжніми “половинки одного цілого”. Після розриву вони просто не вміють жити одне без одного.
Що робити
Як говорить психолог, у будь-який з цих ситуацій потрібно переосмислити стосунки, розрив і намагатися дивитися у майбутнє.
– Важливо все-таки закінчити минулий досвід, зрозуміти, що ви розійшлися, і повернутися неможливо. Настав час дивитися лише вперед, – каже вона.
За її словами, потрібно попрацювати зі своєю самооцінкою, а також спробувати бути цілісною особистістю, тоді притягнеться така ж людина.