Як забути колишнього партнера? З цією проблемою після розриву зіштовхуються не лише жінки, а й чоловіки.

Психолог і ведуча проекту Екси на Новому каналі Наталя Єжова назвала п’ять реальних причин, через які не вдається відпустити старі стосунки.

Чому не виходить забути колишнього:

Приємні спогади

Людей, які зустрічалися, об’єднує не лише гіркота розставання, але й щасливі моменти.

– Жінка пам’ятає, якою вона була з чоловіком – щасливою, веселою, радісною. Вона зберегла ці відчуття, і хоче їх повернути, – каже Наталя Єжова.

Незавершений досвід

За словами фахівця, колишніх коханих можуть пов’язувати старі обіцянки, незакінчені дії або домовленості. Це може заважати забути стосунки.

Невіра у себе

Жінці може здаватися, що кращих стосунків у неї вже не буде.

Жалість до себе

Іноді після розриву людина може просто жаліти себе.

– Жалість до себе – це погане почуття, яке вбиває, – пояснює психолог.

Злиття пари

Це ситуація, коли стосунки були між двома дорослими особами, справжніми “половинки одного цілого”. Після розриву вони просто не вміють жити одне без одного.

Що робити

Як говорить психолог, у будь-який з цих ситуацій потрібно переосмислити стосунки, розрив і намагатися дивитися у майбутнє.

– Важливо все-таки закінчити минулий досвід, зрозуміти, що ви розійшлися, і повернутися неможливо. Настав час дивитися лише вперед, – каже вона.

За її словами, потрібно попрацювати зі своєю самооцінкою, а також спробувати бути цілісною особистістю, тоді притягнеться така ж людина.