Во время войны многие из нас даже в страшном сне не могут себе представить, что вдруг остались без телефона. И чувствуем практически панику, если наш смартфон разрядился, а рядом нет зарядного устройства. Или попали в зону без связи и привычные функции девайса оказались недоступными.

На языке психологов это состояние называется “номофобия”, и расценивается как психическое расстройство.

— Номофобия становится все более распространенной. Независимо от возраста от 20 до 50% людей склонны переживать тревогу и напряжение, если мобильный телефон недоступен, потому что отсутствует связь или он разрядился, — говорит психолог Ева Чепиль.

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Основные симптомы номофобии:

беспокойство, нарушение дыхания, дрожь, пот, возбуждение, дезориентация или тахикардия в условиях, когда связь недоступен или невозможно воспользоваться телефоном. Например, когда вы на совещании, в кинотеатре и тому подобное;

вы берете смартфон с собой в кровать, ванную, даже в душ, чтобы чего-то не пропустить;

проверяете уровень заряда батареи и уведомления несколько раз в час, чтобы убедиться, что он работает и вы ничего не пропустили;

проводите много времени за экраном телефона без очевидной потребности;

постоянно пытаетесь убедиться в том, что смартфон в поле зрения, если он не в руке или кармане;

чувствуете себя беспомощным без своего девайса;

держите зарядку постоянно под рукой, чтобы избежать дистресса, связанного с разряженным смартфоном.

По словам психолога, частое использование телефона и тревога по поводу его отсутствия еще не означают, что у вас номофобия. Но обратиться к эксперту в области психического здоровья может быть полезно, если эти симптомы:

продолжаются во времени;

появляются часто и интенсивно;

мешают вашей работе и отношениям;

не дают выспаться;

создают проблемы в выполнении ежедневных дел;

имеют негативное влияние на ваше здоровья и качество жизни.

Как помочь себе меньше пользоваться смартфоном:

откладывайте девайс достаточно далеко, чтобы вы не могли воспользоваться им вечером или ночью;

при необходимости отключайте девайс — он не должен мешать вашему отдыху, учебе или работе;

оставляйте телефон дома на короткие промежутки времени, например, идя в магазин или на прогулку;

проводите некоторое время без технологий: посидите в тишине, сходите на прогулку, проведите время с друзьями, устройте себе путешествие по новым местам;

пробуйте найти баланс между временем, проведенным в телефоне, и другими делами.

Попробуйте чаще взаимодействовать с реальными людьми: небольшой диалог с продавцом, тренером или парикмахером — как-будто ничего важного, но нам, как социальным существам, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, крайне важно общаться все таки не по телефону.

Источник: Психологическая поддержка