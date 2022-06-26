Під час війни багато хто з нас навіть в страшному сні не може собі уявити, що раптом залишився без телефону. І відчуває майже паніку, якщо смартфон розрядився, а поруч немає зарядного пристрою. Або потрапив в зону без зв’язку й звичні функції девайса виявилися недоступними.

Мовою психологів цей стан називається “номофобія”, і воно розцінюється як психічний розлад.

– Номофобія стає все більш поширеною. Незалежно від віку від 20 до 50% людей схильні переживати тривогу та напругу, якщо мобільний телефон недоступний, тому що відсутній зв’язок або він розрядився, – говорить психолог Єва Чепіль.

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Основні симптоми номофобії:

занепокоєння, порушення дихання, тремтіння, піт, збудження, дезорієнтація або тахікардія в умовах, коли зв’язок недоступний або неможливо скористатися телефоном. Наприклад, коли ви на нараді, в кінотеатрі тощо;

ви берете смартфон з собою в ліжко, ванну, навіть в душ, щоб чогось не пропустити;

перевіряєте рівень заряду батареї і повідомлення кілька разів на годину, щоб переконатися, що він працює і ви нічого не пропустили;

проводьте багато часу за екраном телефону без очевидної потреби;

постійно намагаєтеся переконатися в тому, що смартфон в полі зору, якщо він не в руці або кишені;

відчуваєте себе безпорадним без свого девайса;

тримайте зарядку постійно під рукою, щоб уникнути дистресу, пов’язаного з розрядженим смартфоном.

За словами психолога, часте використання телефону й тривога з приводу його відсутності ще не означають, що у вас номофобія. Але звернутися до експерта з психічного здоров’я може бути корисним, якщо ці симптоми:

тривають у часі;

з’являються часто і інтенсивно;

заважають вашій роботі і відносинам;

не дають виспатися;

створюють проблеми у виконанні щоденних справ;

мають негативний вплив на ваше здоров’я і якість життя.

Як допомогти собі менше користуватися смартфоном:

відкладайте девайс досить далеко, щоб ви не могли скористатися ним ввечері або вночі;

при необхідності відключайте девайс – він не повинен заважати вашому відпочинку, навчанні або роботі;

залишайте телефон вдома на короткі проміжки часу, наприклад, йдучи в магазин або на прогулянку;

проводьте деякий час без технологій: посидьте в тиші, сходіть на прогулянку, проведіть час з друзями, влаштуйте собі подорож по нових місцях;

пробуйте знайти баланс між часом, проведеним в телефоні, і іншими справами.

Спробуйте частіше взаємодіяти з реальними людьми: невеликий діалог з продавцем, тренером або перукарем – як-ніби нічого важливого, але нам, як соціальним істотам, для того, щоб відчувати себе добре, вкрай важливо спілкуватися все таки не по телефону.

Джерело: Психологічна підтримка