Токсичная позитивность — это способ мышления и оказания поддержки, который ни к чему хорошему не приводит. Это шаблонные фразы, которые не помогают человеку разобраться в проблеме, а лишь замыливают глаза.
Факты ICTV, используя материалы сети, подготовили тест, который поможет разобраться, ведете ли вы себя подобным образом.
Тест на токсичную позитивность
1. Я знаю, что если давать волю негативным эмоциям, это только ухудшит ситуацию.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
2. Когда кто-то расстроен, я использую фразу: “Могло быть и хуже”.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
3. Я часто чувствую себя виновным за свое плохое настроение.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
4. Я думаю, что те, кто сосредотачивается на своих проблемах, вместо того, чтобы видеть во всем позитив, более склонны к депрессиям.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
5. Мое отношение ко всем сложным ситуациям можно описать фразой: “Ничего уже не поделаешь”.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
6. Я стараюсь заглушить свои негативные эмоции позитивными мыслями и цитатами.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
7. Я заставляю себя быть счастливым и позитивным.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
8. Я считаю, что в любой ситуации нужно оставаться позитивным и не давать волю негативу.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
9. Я считаю, что не нужно относиться серьезно к таким ситуациям, как потеря работы или проблемы в семье.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
10. “Просто не беспокойся по жизни” — мой девиз.
- Это не обо мне (0)
- Это частично обо мне (1)
- Это однозначно обо мне (2)
Результаты
За этот тест можно набрать максимум 20 баллов. Чем выше количество, тем больше человек склонен к токсичной позитивности.
Источник: IDRlabs.com