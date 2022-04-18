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Психология

Ок или не ок? Тест на токсичную позитивность

18 апреля 2022, 13:47
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
позитив
Источник: Pixabay

Токсичная позитивность — это способ мышления и оказания поддержки, который ни к чему хорошему не приводит. Это шаблонные фразы, которые не помогают человеку разобраться в проблеме, а лишь замыливают глаза.

Факты ICTV, используя материалы сети, подготовили тест, который поможет разобраться, ведете ли вы себя подобным образом.

Тест на токсичную позитивность

1. Я знаю, что если давать волю негативным эмоциям, это только ухудшит ситуацию.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

2. Когда кто-то расстроен, я использую фразу: “Могло быть и хуже”.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

3. Я часто чувствую себя виновным за свое плохое настроение.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

4. Я думаю, что те, кто сосредотачивается на своих проблемах, вместо того, чтобы видеть во всем позитив, более склонны к депрессиям.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

5. Мое отношение ко всем сложным ситуациям можно описать фразой: “Ничего уже не поделаешь”.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

6. Я стараюсь заглушить свои негативные эмоции позитивными мыслями и цитатами.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

7. Я заставляю себя быть счастливым и позитивным.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

8. Я считаю, что в любой ситуации нужно оставаться позитивным и не давать волю негативу.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

9. Я считаю, что не нужно относиться серьезно к таким ситуациям, как потеря работы или проблемы в семье.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)

10. “Просто не беспокойся по жизни” — мой девиз.

  • Это не обо мне (0)
  • Это частично обо мне (1)
  • Это однозначно обо мне (2)
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Результаты

За этот тест можно набрать максимум 20 баллов. Чем выше количество, тем больше человек склонен к токсичной позитивности.

Источник: IDRlabs.com

Теги
Психология , Тест
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