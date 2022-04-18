Токсичная позитивность — это способ мышления и оказания поддержки, который ни к чему хорошему не приводит. Это шаблонные фразы, которые не помогают человеку разобраться в проблеме, а лишь замыливают глаза.

Факты ICTV, используя материалы сети, подготовили тест, который поможет разобраться, ведете ли вы себя подобным образом.

Тест на токсичную позитивность

1. Я знаю, что если давать волю негативным эмоциям, это только ухудшит ситуацию.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

2. Когда кто-то расстроен, я использую фразу: “Могло быть и хуже”.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

3. Я часто чувствую себя виновным за свое плохое настроение.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

4. Я думаю, что те, кто сосредотачивается на своих проблемах, вместо того, чтобы видеть во всем позитив, более склонны к депрессиям.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

5. Мое отношение ко всем сложным ситуациям можно описать фразой: “Ничего уже не поделаешь”.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

6. Я стараюсь заглушить свои негативные эмоции позитивными мыслями и цитатами.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

7. Я заставляю себя быть счастливым и позитивным.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

8. Я считаю, что в любой ситуации нужно оставаться позитивным и не давать волю негативу.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

9. Я считаю, что не нужно относиться серьезно к таким ситуациям, как потеря работы или проблемы в семье.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

10. “Просто не беспокойся по жизни” — мой девиз.

Это не обо мне (0)

Это частично обо мне (1)

Это однозначно обо мне (2)

Результаты

За этот тест можно набрать максимум 20 баллов. Чем выше количество, тем больше человек склонен к токсичной позитивности.

Источник: IDRlabs.com