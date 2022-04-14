Многие читали книгу Таинственная история Билли Миллигана Дэниела Киза, смотрели фильм Сплит (2016) или просто слышали о таком явлении, как раздвоение личности.

Факты ICTV, базируясь на материалах сети, подготовили тест на раздвоение личности. Однако стоит помнить, что его результаты не являются диагнозом. Это лишь повод задуматься, после этого стоит обязательно обратиться к квалифицированному специалисту за консультацией.

Тест на раздвоение личности

1. Бывают ли ситуации, что у вас в голове звучат посторонние голоса?

Да (1)

Нет (0)

2. Бывает ли, что появляются воспоминания, будто из другой жизни?

Да (1)

Нет (0)

3. Часто ли у вас бывают перепады настроения (больше 3-5 раз за день)?

Да (1)

Нет (0)

4. Иногда вы фиксируете, что ваши слова и поступки нелогичные?

Да (1)

Нет (0)

5. Часто ли вы меняете свое мнение об окружающих или происходящих событиях?

Да (1)

Нет (0)

6. Часто ли вы разговариваете с собой?

Да (1)

Нет (0)

7. Бывали когда-нибудь у вас зрительные и/или слуховые галлюцинации?

Да (1)

Нет (0)

8. Вы часто отклоняетесь от темы во время разговора, при этом ваша речь сбивчивая и несколько абстрактная?

Да (1)

Нет (0)

9. Часто ли вы предаетесь фантазиям с выдуманными мирами и персонажами?

Да (1)

Нет (0)

10. Даете ли вы имена своим субличностям?

Да (1)

Нет (0)

Результаты

В этом тесте можно набрать максимум 10 баллов. Чем больше количество баллов, тем выше вероятность, что у человека есть проблемы. Однако ставить диагнозы может только специалист.

Источник: Тestometrika