Багато хто читав книгу Таємнича історія Біллі Міллігана Деніела Кіза, дивився фільм Спліт (2016) або просто чув про таке явище, як роздвоєння особистості.

Факти ICTV, базуючись на матеріалах мережі, підготували тест на роздвоєння особистості. Проте варто пам’ятати, що його результати не є діагнозом. Це лише привід замислитись, після цього варто обов’язково звернутися до кваліфікованого фахівця за консультацією.

Тест на роздвоєння особистості

1. Чи бувають ситуації, що у вас у голові звучать сторонні голоси?

Так (1)

Ні (0)

2. Чи буває, що виникають враження, ніби з іншого життя?

Так (1)

Ні (0)

3. Чи часто у вас бувають перепади настрою (понад 3-5 разів на день)?

Так (1)

Ні (0)

4. Іноді ви фіксуєте, що ваші слова та вчинки нелогічні?

Так (1)

Ні (0)

5. Чи часто ви змінюєте свою думку про навколишніх людей або події, що відбуваються?

Так (1)

Ні (0)

6. Чи часто ви розмовляєте із собою?

Так (1)

Ні (0)

7. Чи були коли-небудь у вас зорові та/або слухові галюцинації?

Так (1)

Ні (0)

8. Ви часто відхиляєтеся від теми під час розмови, водночас ваші діалоги плутані?

Так (1)

Ні (0)

9. Чи часто ви віддаєтеся фантазіям з вигаданими світами та персонажами?

Так (1)

Ні (0)

10. Чи даєте ви імена своїм субособистостям?

Так (1)

Ні (0)

Результати

У цьому тесті можна набрати щонайбільше 10 балів. Що більша кількість балів, то вища ймовірність, що людина має проблеми. Проте ставити діагнози може лише фахівець.

Джерело: Тestometrika