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Психологія

Ок чи не ок? Тест на токсичну позитивність

18 Квітня 2022, 13:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
позитив
Джерело: Pixabay

Токсична позитивність – це спосіб мислення та надання підтримки, який ні до чого гарного не приводить. Це шаблонні фрази, які не допомагають людині розібратися у проблемі, а лише замилюють очі.

Факти ICTV, використовуючи матеріали мережі, підготували тест, який допоможе розібратися, чи поводитесь ви так.

Тест на токсичну позитивність

1. Я знаю, що якщо давати волю негативним емоціям, це лише погіршить ситуацію.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

2. Коли хтось засмучений, я використовую фразу: “Могло бути і гірше”.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

3. Я часто почуваюся винним за свій поганий настрій.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

4. Я думаю, що ті, хто зосереджується на своїх проблемах, замість того, щоб бачити у всьому позитив, більш схильні до депресій.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

5. Моє ставлення до всіх складних ситуацій можна описати фразою: “Нічого вже не поробиш”.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

6. Я намагаюся заглушити свої негативні емоції позитивними думками та цитатами.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

7. Я змушую себе бути щасливим та позитивним.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

8. Я вважаю, що у будь-якій ситуації потрібно залишатися позитивним і не давати волі негативу.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

9. Я вважаю, що не потрібно серйозно ставитися до таких ситуацій, як втрата роботи або проблеми в сім’ї.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)

10. “Просто не турбуйся у житті” – мій девіз.

  • Це не про мене (0)
  • Це частково про мене (1)
  • Це однозначно про мене (2)
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Результати

За цей тест можна набрати максимум 20 балів. Чим вища кількість балів, тим більше людина схильна до токсичної позитивності.

Джерело: IDRlabs.com

Теги
Психологія , Тест
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