Токсична позитивність – це спосіб мислення та надання підтримки, який ні до чого гарного не приводить. Це шаблонні фрази, які не допомагають людині розібратися у проблемі, а лише замилюють очі.

Факти ICTV, використовуючи матеріали мережі, підготували тест, який допоможе розібратися, чи поводитесь ви так.

Тест на токсичну позитивність

1. Я знаю, що якщо давати волю негативним емоціям, це лише погіршить ситуацію.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

2. Коли хтось засмучений, я використовую фразу: “Могло бути і гірше”.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

3. Я часто почуваюся винним за свій поганий настрій.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

4. Я думаю, що ті, хто зосереджується на своїх проблемах, замість того, щоб бачити у всьому позитив, більш схильні до депресій.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

5. Моє ставлення до всіх складних ситуацій можна описати фразою: “Нічого вже не поробиш”.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

6. Я намагаюся заглушити свої негативні емоції позитивними думками та цитатами.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

7. Я змушую себе бути щасливим та позитивним.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

8. Я вважаю, що у будь-якій ситуації потрібно залишатися позитивним і не давати волі негативу.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

9. Я вважаю, що не потрібно серйозно ставитися до таких ситуацій, як втрата роботи або проблеми в сім’ї.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

10. “Просто не турбуйся у житті” – мій девіз.

Це не про мене (0)

Це частково про мене (1)

Це однозначно про мене (2)

Результати

За цей тест можна набрати максимум 20 балів. Чим вища кількість балів, тим більше людина схильна до токсичної позитивності.

Джерело: IDRlabs.com