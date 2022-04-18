Токсична позитивність – це спосіб мислення та надання підтримки, який ні до чого гарного не приводить. Це шаблонні фрази, які не допомагають людині розібратися у проблемі, а лише замилюють очі.
Факти ICTV, використовуючи матеріали мережі, підготували тест, який допоможе розібратися, чи поводитесь ви так.
Тест на токсичну позитивність
1. Я знаю, що якщо давати волю негативним емоціям, це лише погіршить ситуацію.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
2. Коли хтось засмучений, я використовую фразу: “Могло бути і гірше”.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
3. Я часто почуваюся винним за свій поганий настрій.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
4. Я думаю, що ті, хто зосереджується на своїх проблемах, замість того, щоб бачити у всьому позитив, більш схильні до депресій.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
5. Моє ставлення до всіх складних ситуацій можна описати фразою: “Нічого вже не поробиш”.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
6. Я намагаюся заглушити свої негативні емоції позитивними думками та цитатами.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
7. Я змушую себе бути щасливим та позитивним.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
8. Я вважаю, що у будь-якій ситуації потрібно залишатися позитивним і не давати волі негативу.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
9. Я вважаю, що не потрібно серйозно ставитися до таких ситуацій, як втрата роботи або проблеми в сім’ї.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
10. “Просто не турбуйся у житті” – мій девіз.
- Це не про мене (0)
- Це частково про мене (1)
- Це однозначно про мене (2)
Результати
За цей тест можна набрати максимум 20 балів. Чим вища кількість балів, тим більше людина схильна до токсичної позитивності.
Джерело: IDRlabs.com