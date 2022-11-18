Заместитель директора по психологическому направлению Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна” Минздрава Украины Татьяна Сиренко рассказала, как побороть страх воздушных тревог.

— Бояться воздушных тревог, ракетных атак — естественно. Однако важно научиться по возможности осваивать этот страх, чтобы он не пронизывал всю вашу жизнь, не перерастал в панику и не провоцировал вас на деструктивные действия или опасное бездействие, — отмечает психолог.

Советы по преодолению страха воздушных тревог

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Делайте упражнения для нормализации дыхания. Положите руки на живот и во время вдоха представляйте, что надуваете шарик, который расположен в середине живота. Во время выдоха сдувайте шарик. Это позволит успокоить вегетативную нервную систему.

Еще большего эффекта можно достичь, если длина выдохе будет вдвое больше вдоха. Например вдох на три счета, выдох — на шесть. Это упражнение следует делать несколько раз в день.

Можно использовать упражнение Бабочка. Скрестите ладони зацепившись большими пальцами — это напоминает бабочку. Приложите ладони к груди и поочередно ритмично простукивайте по ключице.

Через внутренние вибрации вы будете слышать звуки как громкое сердцебиение — это успокоит вас. Продолжайте это упражнение, пока не почувствуете, что дыхание выровнялось.

Сосредоточьте внимание на ваших стопах. Почувствуйте, как они прочно стоят на поверхности, земле или на полу. Если позволяют обстоятельства, желательно снять обувь. Почувствуйте силу тяжести, представьте, как ваши стопы в прямом смысле врастают в поверхность.

Представьте, что они — это крепкие корни, которые разрастаются в почве настолько глубоко, насколько это позволяет вам ваше воображение. Сконцентрируйтесь на ощущениях, дыхании, мыслях. Также, можно представить, что ваши стопы — это прочный фундамент добротного дома, башни или крепости.

Если чрезмерный страх и неприятные ощущения застали вас в людном месте, попробуйте перевести взгляд на людей, которые вас окружают, сконцентрируйтесь на деталях и особенностях их внешности и вида. Это мужчины или женщины? Какая у них прическа? Какого преимущественно возраста? Какие аксессуары они имеют: зонтики, очки, сумки. Можно сосредоточить внимание на ком-то одном и попытаться определить возраст, профессию, хобби…

Выберите для себя любой привлекательный объект, который будет заземляющим для вас в случае необходимости. Это может быть какой-то особенный камешек, пуговица или монетка, маленькая фигурка или косточка — все, что может вызвать у вас приятные воспоминания и ощущения.

Хорошо, чтобы эта вещь была всегда доступна и под рукой. Когда вы испытаете чрезмерный страх, возьмите в руки выбранный вами объект, и сконцентрируйтесь на ощущениях, которые он вызывает. Попробуйте описать форму, цвет и т.д.

— Во время стресса и тревоги в организме вырабатываются гормоны кортизол, адреналин и норадреналин. Организму нужно помочь вывести их избыточное количество: для этого надо пить больше воды, — рекомендует эксперт.

И напоминает, что любое событие имеет начало и конец. Все плохое когда-либо заканчивается. Наша цель — сохранить себя и пережить эти события с наименьшими потерями.

Поэтому старайтесь по возможности после тяжелых дней, полных воздушных тревог и опасностей, позаботиться о базовых потребностях: еде, питье, сне, отдыхе. При первой возможности возвращайте в жизнь ежедневную рутину и ритуалы. Это тоже эффективно помогает.