Настоящая жизнь начинается не в 40 лет, как утверждала героиня известного советского фильма, а после 50, о чем свидетельствуют результаты опросов. Как научиться получать наслаждение от жизни, когда вам за 50, рассказала психолог Алена Щербань.

По ее словам “возраст счастья” увеличился не только в Украине, но и во всем мире. Это связано с тем, что родителями сегодня становятся преимущественно в 30-40 лет. Поэтому расслабиться можно лишь тогда, когда дети стали взрослыми.

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— Как шутят некоторые мои клиенты, жизнь после 50 похожа на долгожданные каникулы, — рассказывает Алена Щербань.

И уточняет, что не все умеют наслаждаться жизнью в этом возрасте, но этому можно научиться.

Совет первый. Начните быть собой. Не пытайтесь нравиться всем вокруг. Если вас раздражают рассказы коллеги о том, что в магазине подорожала колбаса, сведите ваше общение к минимуму. Избегайте токсичных людей. Это довольно заезженный совет, но невероятно эффективный. Выбирайте для общения тех, рядом с кем можете быть собой и свободно выражать мысли. Не пытайтесь доказывать свою правоту каждому, потому что для кого-то сами станете токсичным.

Совет второй. Больше секса. Секс может подарить самые яркие эмоции в любом возрасте. И хотя статистика утверждает, что в парах в возрасте за 50 секса чаще хочется женщине, а не мужчине, если огонь страсти не погас, в него всегда можно сыпануть жару. Поэтому делайте счастливым не только себя, но и партнера. Любовь — это второе имя счастья.

Совет третий. Позитивное мышление. Подумайте, есть ли фразы, которые вы часто повторяете что-то типа: какой ужас или вы меня в могилу сведете? Если да, попрощайтесь с ними как можно скорее. Это ментальные вирусы, которые программируют наше подсознание на негатив, провоцируют болезни. Важная составляющая здоровья — позитивное мышление, поэтому учитесь во всем находить плюсы. Не забывайте о юморе. Давите лимонад из всех лимонов, которые подбрасывает жизнь.

Совет четвертый. Осуществите детскую мечту. В детстве вы мечтали круто играть на гитаре или ездить верхом? Кто сказал, что этому можно учиться только в юности? Выберите занятие по душе и получайте от него наслаждение. Воплощение детской мечты подарит настоящую, искреннюю радость. Положительные эмоции можно получить и от коллекционирования. Сдувайте пыль со старого альбома с марками, или начните вместе с внуком собирать коллекцию игрушечных автомобилей.

Совет пятый. Ловите момент. Вам некуда спешить, так что насладитесь моментом. Оцените вкус утреннего кофе, выпитого на балконе или в саду. Приготовьте завтрак для родных и наблюдайте, с каким удовольствием они будут уплетать ваши оладьи. Почитайте книгу в парке. Полюбуйтесь звездным небом. Жизнь прекрасна и она рядом с вами, стоит только присмотреться.

Совет шестой. Создайте финансовую подушку. Во время опроса украинских мужчин за 50, выяснилось, что наслаждаться жизнью в младшем возрасте им мешало финансовое давление. Поэтому если вам больше не нужно оплачивать потребности детей, начните откладывать средства. Финансовая подушка подарит уверенность в собственных силах и ощущение свободы. Конечно, не забывайте и себя радовать. Возможно мужчине пришло время купить новый спиннинг для рыбалки, а женщине — дорогую косметику?

Совет седьмой. Носите красивую одежду. Ничто так не поднимает настроение, как красивое собственное изображение в зеркале. Так что еще одна привычка, от которой надо избавиться навсегда: ношение дома старой одежды. Попрощайтесь с прошлым. Дайте новым впечатлениям и цветам наполнить вашу жизнь. Устройте генеральную уборку в шкафу и избавьтесь от всего, что вас не радует.

Совет восьмой. Экспериментируйте. Сделайте жизнь интереснее. Создайте список того, что никогда не делали. В нем могут быть такие пункты: неделя без мяса, тайский массаж, прыжок с парашютом, поход в спортзал, татуировки, новая прическа, ужин в новом ресторане… Удивляйте себя.