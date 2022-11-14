Справжнє життя починається не в 40 років, як стверджувала героїня відомого радянського фільму, а після 50, про що свідчать результати опитувань. Як навчитися отримувати насолоду від життя, коли вам за 50, розповіла психолог Олена Щербань.

За її словами “вік щастя” збільшився не тільки в Україні, а й у всьому світі. Це пов’язано з тим, що батьками сьогодні стають переважно в 30-40 років. Тому розслабитися можна лише тоді, коли діти стали дорослими.

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– Як жартують деякі мої клієнти, життя після 50 схоже на довгоочікувані канікули, – розповідає Олена Щербань.

І уточнює, що не всі вміють насолоджуватися життям в цьому віці, але цьому можна навчитися.

Порада перша. Почніть бути собою. Не намагайтеся подобатися всім навколо. Якщо вас дратують розповіді колеги про те, що в магазині подорожчала ковбаса, зведіть ваше спілкування до мінімуму. Уникайте токсичних людей. Це досить заїжджена порада, але неймовірно ефективна. Вибирайте для спілкування тих, поруч з ким можете бути собою і вільно висловлювати думки. Не намагайтеся доводити свою правоту кожному, тому що для когось самі станете токсичним.

Порада друга. Більше сексу. Секс може подарувати найяскравіші емоції в будь-якому віці. І хоча статистика стверджує, що в парах у віці за 50 сексу частіше хочеться жінці, а не чоловікові, якщо вогонь пристрасті не згас, в нього завжди можна сипануть жару. Тому робіть щасливим не тільки себе, але і партнера. Любов – це друге ім’я щастя.

Порада третя. Позитивне мислення. Подумайте, чи є фрази, які ви часто повторюєте щось типу: який жах або ви мене в могилу зведете? Якщо так, попрощайтеся з ними якомога швидше. Це ментальні віруси, які програмують нашу підсвідомість на негатив, провокують хвороби. Важлива складова здоров’я – позитивне мислення, тому вчіться у всьому знаходити плюси. Не забувайте про гумор. Тисніть лимонад з усіх лимонів, які підкидає життя.

Порада четверта. Здійсніть дитячу мрію. У дитинстві ви мріяли круто грати на гітарі або їздити верхи? Хто сказав, що цьому можна вчитися тільки в юності? Виберіть заняття до душі і отримуйте від нього насолоду. Втілення дитячої мрії подарує справжню, щиру радість. Позитивні емоції можна отримати і від колекціонування. Здувайте пил зі старого альбому з марками, або почніть разом з онуком збирати колекцію іграшкових автомобілів.

Порада п’ята. Ловіть момент. Вам нікуди поспішати, тому насолоджуйтесь моментом. Оцініть смак ранкової кави, випитої на балконі або в саду. Приготуйте сніданок для рідних і спостерігайте, з яким задоволенням вони будуть наминати ваші оладки. Почитайте книгу в парку. Помилуйтеся зоряним небом. Життя прекрасне і вона поруч з вами, варто тільки придивитися.

Порада шоста. Створіть фінансову подушку. Під час опитування українських чоловіків за 50, з’ясувалося, що насолоджуватися життям у молодшому віці їм заважав фінансовий тиск. Тому якщо вам більше не потрібно оплачувати потреби дітей, почніть відкладати кошти. Фінансова подушка подарує впевненість у власних силах і відчуття свободи. Звичайно, не забувайте і себе радувати. Можливо чоловікові настав час купити новий спінінг для риболовлі, а жінці – дорогу косметику?

Порада сьома. Носіть гарний одяг. Ніщо так не піднімає настрій, як гарне власне зображення в дзеркалі. Так що ще одна звичка, від якої треба позбутися назавжди: носіння вдома старого одягу. Попрощайтеся з минулим. Дайте новим враженням і кольорам наповнити ваше життя. Влаштуйте генеральне прибирання в шафі і позбудьтеся від усього, що вас не радує.

Порада восьма. Експериментувати. Зробіть життя цікавішим. Створіть список того, що ніколи не робили. У ньому можуть бути такі пункти: тиждень без м’яса, тайський масаж, стрибок з парашутом, похід в спортзал, татуювання, нова зачіска, вечеря в новому ресторані… Дивуйте себе.