Как пережить травматический опыт, чтобы постоянные воспоминания о тяжелых событиях не отравляли всю нашу дальнейшую жизнь. Об этом на онлайн-площадке Психологическая поддержка рассказала практический психолог Юлия Ворман.

— Застревание на определенном травматическом событии заставляет жить прошлым и требует больших энергетических затрат для постоянного прокручивания страшных воспоминаний в голове, — объясняет Юлия.

По ее образном сравнению, внимание такого человека подобно фонарю, который светит только в одну точку.

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Чтобы избавиться от неприятных воспоминаний, психолог предлагает алгоритм, описанный Хайесом Стивеном в книге “Освобожденный разум”.

Примите свой травматический опыт. Наши воспоминания могут быть искаженными и неполными. То, что мы называем воспоминаниями, неоднократно редактируется и видоизменяется под действием различных факторов.

Для того, чтобы принять свой опыт, можно представить его как метафорический образ:

обнять свой опыт так, как вы бы обняли плачущего ребенка;

посидеть рядом с собственными воспоминаниями, как бы вы посидели с тяжелобольным человеком;

посмотреть на свой опыт, как на картину.

Откажитесь от борьбы со своим опытом. Вспомните и представьте свое переживание и постарайтесь ответить на следующие вопросы:

есть ли у меня телесное ощущение, связанное с этим переживанием, могу ли я сказать ему “да” и дать возможность просто быть тому, что я чувствую;

наблюдали ли вы за кем-то, кто боролся с чем-то подобным, и если да, то способны ли вы взглянуть на переживания другого человека с сочувствием;

что нужно сделать, чтобы прекратить бороться с вашими переживаниями

вы готовы сказать переживанием “нет” и отказаться от них;

есть ли что-то в вашем негативном опыте, за что вы держитесь;

ваша боль о пережитых событиях может говорить о ваших ценностях и уязвимости. Какие это могут быть ценности, потребности и ваши уязвимости?

Расширьте свой взгляд на ситуацию, которая произошла. Переживание чего-то травматического заставляет нас фокусироваться лишь на сложных ощущениях боли, страха, сожаления.

Если мы добавим широты своему опыту, взглянем на ситуацию под другим углом, возможно, мы откроем для себя или в себе что-то новое.

Задайте себе следующие вопросы:

если бы вы взглянули на свою жизнь с позиции более мудрого будущего, то этот опыт мог бы вас чему-то научить?

если бы вы писали книгу, герой которой переживает травматический опыт, сделал бы этот опыт его сильнее, выносливее, мудрее?

если бы кто-то другой, кто вам дорог, столкнулся бы с подобным переживанием, как бы вы себя чувствовали? Что бы вы посоветовали ему сделать?

Источник: Психологическая поддержка