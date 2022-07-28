Як пережити травматичний досвід, щоб постійні спогади про важкі події не отруювали все наше подальше життя. Про це на онлайн-майданчику Психологічна підтримка розповіла практичний психолог Юлія Ворман.

– Те, що ви застрягли на певній травматичній події, змушує жити минулим і вимагає великих енергетичних витрат для постійного прокручування страшних спогадів у голові, – пояснює Юлія.

За її образному порівнянні, увага такої людини подібна до ліхтаря, який світить тільки в одну точку.

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Щоб позбутися від неприємних спогадів, психолог пропонує алгоритм, описаний Хайесом Стівеном в книзі “Звільнений розум”.

Прийміть свій травматичний досвід. Наші спогади можуть бути спотвореними і неповними. Те, що ми називаємо спогадами, неодноразово редагується і видозмінюється під дією різних факторів.

Для того, щоб прийняти свій досвід, можна представити його як метафоричний образ:

обійняти свій досвід так, як в и б обійняли дитин у, яка плаче ;

и б обійняли ; посидіти поруч з власними спогадами, як би ви посиділи з тяжкохвор ою людиною;

людиною; подивитися на свій досвід, як на картину.

Відмовтеся від боротьби зі своїм досвідом. Згадайте і уявіть своє переживання і постарайтеся відповісти на наступні питання:

чи є у мене тілесне відчуття, пов’язане з цим переживанням, ч и можу я сказати йому “так” і дати можливість просто бути тому, що я відчуваю;

и можу я сказати йому “так” і дати можливість просто бути тому, що я відчуваю; чи спостерігали ви за кимось, хто боровся з чимось подібним, і якщо так, то чи здатні ви поглянути на переживання іншої людини зі співчуттям;

що потрібно зробити, щоб припинити боротися з вашими переживаннями

ви готові сказати переживанням “ні” і відмовитися від них;

ви готові сказати переживанням “ні” і відмовитися від них; чи є щось у вашому негативному досвіді, за що ви тримаєтеся;

ваш біль про пережиті події може говорити про ваші цінності і вразливості. Які це можуть бути цінності, потреби?

Розширте свій погляд на ситуацію, яка сталася. Переживання чогось травматичного змушує нас фокусуватися лише на складних відчуттях болю, страху, жалю.

Якщо ми додамо широти своєму досвіду, поглянемо на ситуацію під іншим кутом, можливо, ми відкриємо для себе або в собі щось нове. Задайте собі наступні питання:

якби ви поглянули на своє життя з позиції більш мудрого майбутнього, то цей досвід міг би вас чогось навчити?

якби ви писали книгу, герой якої переживає травматичний досвід, зробив би цей досвід його сильнішим, витривалішим, мудрішим?

якби хтось інший, хто вам доріг, зіткнувся б з подібним переживанням, як би ви себе почували? Що б ви порадили йому зробити?

Джерело: Психологічна підтримка