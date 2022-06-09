Психолог Илона Ханько на онлайн-площадке Психологическая поддержка сформулировала перечень вопросов и фраз, которые, по ее мнению, являются неуместными в общении с военными.

Тебе страшно. Страшно всем, кто видел войну. Лишний раз напоминать военному о его страхах — не лучший способ поддержать боевой дух.

Есть ли у нас шансы одержать победу? Человек, который воюет, искренне верит в победу и хочет почувствовать тыловую поддержку и мотивацию. Человек все же рискует жизнью за нашу страну, за нас, и любые фразы, которые меняют эту уверенность, не самые лучшие.

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Мы все за тебя волнуемся. Когда военный это слышит, у него складывается впечатление, что он является основной причиной страхов и переживаний в семье. И это не лучшая мотивация, когда родные переживают за тебя и ты постоянно должен переживать за них.

Зачем ты туда пошел. В этом случае будет лучше поддержать сознательный выбор близкого человека и не обесценивать такой серьезный шаг. Любой человек ответит на это, но это лучше не спрашивать.

Давайте, наваляйте им там. Когда военный слышит эту фразу от мужчины, который сам не воюет, ему хочется призвать этого мужчину самому пойти и сделать это. Ничего приятного эта фраза не вызывает. Человек воюет, делает все возможное для защиты нас и страны. Какой смысл несет эта фраза? Они и так прикладывают много усилий.

Надо же заканчивать эту войну. Все это понимают и, конечно, когда военный слышит такую фразу, у него она вызывает противоречие, типа, как же мы сами не догадались, что уже пора заканчивать.

Русская армия не умеет воевать. Военные не хотят слышать, что армия, против которой мы воюем, ни на что не способна. Довольно популярен месседж, что русские случайно забрели на нашу территорию и вообще не умеют воевать. Это обесценивает вклад наших военных. Они на самом деле противостоят сильному и многочисленному врагу и очень хорошо справляются со своей задачей, за что им огромная благодарность. Не стоит говорить, что они воюют против более слабых.

Источник: Психологическая поддержка