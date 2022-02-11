Абъюз — это форма психологического насилия. Человек-абьюзер не бьет физически, а давит путем манипуляций, игр, психологического давления и различных ухищрений.

Психолог Оксана Курдибаха рассказала в социальных сетях о том, как распознать абьюзивные отношения.

По словам специалиста, тревожный звоночек — постоянное использование человека для удовлетворения собственных желаний и потребностей. Также газлайтинг, то есть абьюзер убеждает, что человек не так воспринимает ситуации, что он эмоционально нестабилен, используя манипулятивные действия. Так человек подвергается сомнениям и адекватности своего восприятия и исключает сопротивление.

Безосновательная систематическая ревность: контроль звонков, переписок, негативное отношение к общению, особенно с людьми противоположного пола, также является признаком абьюза.

В здоровой паре не место тотальному контролю. Обычно абьюзеры делают все, чтобы узнать, где находится человек, с кем и почему задерживается.

Абьюзеры пытаются сделать виноватым человека в различных собственных и общих трудностях (неудачи на работе, в семье и т.д.). Также у них может быть нестабильное настроение: когда все устраивает человек доброжелательный, нежный, но когда что-то не по его сценарию — превращается в тирана.

У человека-абьюзера двойные стандарты: есть сильные убеждения в том, что для мужчин и женщин существуют разные правила поведения. Также от него можно услышать необъективную критику, постоянную неудовлетворенность всем.

Эксперт добавила, что такие люди обычно игнорируют доказательства правоты другого человека.

Источник: Оксана Курдыбаха