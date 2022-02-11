Аб’юз – це форма психологічного насильства. Людина-аб’юзер не б’є фізично, а тисне шляхом маніпуляцій, ігор, психологічного тиску і різних хитрощів.

Психологиня Оксана Курдибаха розповіла у соціальних мережах про те, як розпізнати аб’юзивні стосунки.

За словами спеціалістки, тривожний дзвіночок – постійне використання людини для задоволення власних бажань та потреб. Також газлайтинг, тобто аб’юзер переконує, що людина не так сприймає ситуації, що вона емоційно нестабільна, використовуючи маніпулятивні дії. Так людина піддається сумнівам та адекватності свого сприйняття та виключає супротив.

Безпідставні систематичні ревнощі: контроль дзвінків, листування, негативне ставлення до спілкування, особливо з особами протилежної статі, також є ознакою аб’юзу.

У здоровій парі не місце тотальному контролю. Зазвичай аб’юзери роблять усе, щоб дізнатися, де перебуває людина, з ким та чому затримується.

Аб’юзери намагаються зробити винною людину в різних власних та спільних труднощах (невдачі на роботі, в сім’ї тощо). Також у них може бути нестабільний настрій: коли все влаштовує людина доброзичлива, ніжна, але коли щось не за її сценарієм – перетворюється на тирана.

У людини-аб’юзера подвійні стандарти: є сильні переконання в тому, що для чоловіків і жінок існують різні правила поведінки. Також від нього можна почути необ’єктивну критику, постійну незадоволеність всім.

Експерт додала, що такі люди зазвичай ігнорують докази правоти іншої людини.

Джерело: Оксана Курдибаха