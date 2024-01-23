В современном мире до сих пор существуют поведенческие теории, которые уже неактуальны. Об этом сообщили специалисты психологического портала Meclee.

Теория о четырех типах темперамента

Она считается одной из самых древних. Согласно ей, черты личности и темперамент определяются генетически. Эта теория возникла еще в Древней Греции и до ХХ века активно исследовалась физиологами, неврологами и психологами.

Несмотря на это, не было найдено однозначных доказательств, которые могли бы подтвердить наличие четко выраженных четырех типов темперамента.

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Новые данные указывают, что определенные черты личности, такие как уровень экстраверсии/интроверсии, хотя и могут быть определены генетически, однако на их развитие влияет слишком много факторов, чтобы считать это проявлением темперамента.

Влияние порядка рождения ребенка на личность

Имеется в виду, что первенцы — это всегда лидеры, средние дети имеют больше способностей к коммуникации, а самые младшие — эгоцентрики. На самом деле такие утверждения не имеют должного научного основания. На развитие личности больше влияет семейное воспитание и отношения с родителями.

Теория о доминантном полушарии мозга

Теория о правом и левом полушарии мозга как ответственных за различные функции оказалась некорректной. Левое полушарие не всегда отвечает только за логическое мышление, а правое — за креативность и эмоции. Оба полушария работают как целостный механизм, а их функции взаимодействуют.

Треугольник Карпмана

Теория о роли Жертвы, Тирана и Спасителя в отношениях не подтверждена. В современном мире треугольник можно рассматривать как метафору для описания ситуации, но для серьезной теории этого недостаточно.

Пять стадий проживания горя

Теория Элизабет Кюблер-Росс о пяти этапах горя (отрицание, злость, торги, депрессия, принятие) не является универсальной и не всегда отражает реальный процесс горевания, ведь все люди разные, соответственно их реакции не могут быть одинаковыми для всех.

Теория психосексуального развития

Теория Зигмунда Фрейда не только не подтвердилась учеными, но и оказалась сексистской. Ведь мужская сексуальность доминирует и подается как эталонная.

По мнению критиков, теория Фрейда, сосредоточенная на взаимосвязи подавления сексуальных желаний секса и развития зрелой личности, не принимает во внимание роль индивидуальности, поэтому не соответствует требованиям современности.

Источник: Meclee