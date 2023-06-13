Психолог Оксана Ступенко на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, почему одним людям романтические отношения даются легко, а другие безнадежно застревают в страданиях.

По словам психолога, это зависит от типа эмоциональной привязанности человека.

— Считается, что изменить свой тип невозможно, но, зная собственные особенности и тип своего партнера, можно научиться коммуницировать так, чтобы партнер нас слышал и понимал наши потребности в отношениях, — объясняет Оксана.

Типы эмоциональной привязанности

Избегающий тип. Независимость и самодостаточность для вас очень важна, вы не готовы поменять их на отношения. Вы держите комфортную для себя дистанцию.

Вы не тратите много времени на размышления об отношениях и перспективах их развития. Ваши партнеры часто жалуются на вашу эмоциональную глухоту.

Вы чувствительно относитесь к вмешательству на вашу территорию и попыткам вас контролировать.

Тревожный тип. Вам всегда хочется быть рядом с партнером и вы боитесь, что это нужно больше вам, а не второй половинке. Отношения поглощают основную часть вашей эмоциональной энергии.

Вы очень чувствительны к изменениям в настроениях и действиях вашего партнера. Воспринимаете все близко к сердцу.

Ваши отношения наполнены тревогой и переживаниями. Вы часто делаете и говорите то, о чем впоследствии жалеете. Вам легче и спокойнее, когда чувствуете поддержку партнера.

Надежный тип. Для вас естественно дарить нежность и любовь, но в любви вас трудно выбить из колеи, потому что вам присуща невозмутимость. Вы наслаждаетесь близостью и не боитесь потери отношений.

Вы умеете доносить до партнера свои потребности и желания, точно интерпретируете его эмоции и адекватно на них реагируете.

Вам легко делить радости и трудности с любимым человеком, а в сложные моменты вы всегда готовы подставить плечо.

Источник: Психологическая поддержка