Вопросом, как правильно наладить отношения в паре, люди занимаются всю свою жизнь. Однако стрессовые периоды, с которыми украинцы столкнулись в прошлом году, только усложняют наши взаимоотношения.

Хроническая тревога, стресс вызывают эмоциональные взрывы. Поэтому важно понимать природу своих чувств, реакций, чтобы иметь возможность с ними справляться. О сложностях в отношениях и “экологическом” подходе к их решению рассказала психолог, ведущая Утра в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий.

Что толкает нас срываться друг на друге

Периодически каждый из нас переживает стресс. Он так же, как тревога и страх, является частью нашей жизни. Незначительный стресс не является проблемой. Но очень высокий его уровень серьезно влияет на человека.

Прежде всего, мы сталкиваемся с физическими проявлениями — головной болью, отсутствием аппетита, болью в шее, плечах, спине, тяжелым дыханием, напряженностью мышц. Что касается психических реакций, то это желание поплакать, тревожность, усталость, грусть. Важно понимать, что любая негативная эмоция должна быть проработана, выпущена.

— Когда эмоция не имеет выхода, она накапливается и все равно находит путь наружу, но это уже будет бесполезным в отношении нас и наших близких. Если это понимают оба партнера и в определенный момент уровень стресса у каждого зашкаливает, тогда можно избежать ситуации, когда люди срываются друг на друге, — говорит Юлия.

“Экологический” выход эмоций

Если вы чувствуете, что у вас есть какая-то эмоция, сначала вам нужно ее назвать. Спросите себя: что я сейчас чувствую? “Я очень зла. Из-за вот этого и этого”. Вы идентифицировали свои ощущения, объяснили их причину, дальше вы можете уже с ними работать. Конечно, по привычке мы можем сразу выругаться на любимого.

Однако в результате мы видим, что это не является рабочей схемой. После ссоры себя плохо чувствуем, возникает конфликт с партнером. То есть последствия этой привычной реакции абсолютно не положительные. Стоит попробовать сделать что-то иначе.

— Известно, что любое физическое действие уменьшает силу эмоций. Поэтому если чувствуете, что сейчас злые, готовы выругаться на мужа, то можно вместо этого пойти помыть посуду, поперекладывать баночки-стаканчики, сложить одежду, поприседать, — говорит психолог.

Каждый может себе сам придумать список вариантов, как “экологичнее” спускать негативные психологические реакции. Главное — переключиться с эмоции на физическое действие. Если это понимают оба партнера, они могут придумать какие-то совместные действия: вдвоем пойти прогуляться, приготовить что-то на кухне.

Когда делиться переживаниями

Если вы знаете, что ваш муж или жена очень сентиментальны, эмоциональны, любая негативная новость вызывает грусть, сожаление, слезы, вы можете подумать, чем стоит поделиться, а что лучше не трогать. Однако здесь универсальных советов нет, потому что надо исходить из того, какой человек рядом с вами и в каком он состоянии находится.

— Если мужчина очень уставший, злой, или у него, к примеру, чувство вины связано с войной, а в этот момент приходит женщина и начинает жаловаться о том, что у нее ничего не получается, то понятно, может возникнуть определенный диссонанс. И, конечно, она имеет право на то, чтобы ее выслушали, — отмечает Юлия.

Однако в такой ситуации ей лучше пойти к маме или подруге. Иногда забота о партнере может быть в виде проговаривания своего состояния с другими. Если мой муж не любит слезы, например, потому что он чувствует в такой ситуации себя виноватым, сразу думает, что не так сделал, что сделать, чтобы жена перестала плакать, то, наверное, не самый “экологичный” способ по отношению к нему — идти и плакаться ему.

Иногда же женщине просто надо поплакать без решения проблемы. Здесь каждый человек сам будет чувствовать вот этот момент — где у меня есть разрешение обо всем рассказать, но может быть неудачный момент.

Может ли навредить спонтанный брак

В начале полномасштабного вторжения была волна бракосочетаний. Некоторые к этому отнеслись скептически, будто спонтанные решения не приводят к чему-то хорошему.

Однако следует понимать, что каждая ситуация индивидуальна. Все зависит от того, на чем строятся отношения каждой конкретной пары. В чем они видят ценность своих отношений, насколько они принимают друг друга в паре, в какой роли. Если это все складывается, то не важно, сколько люди были вместе перед женитьбой. Гораздо существеннее то, как они наладили связь, умеют ли совместно решать сложные моменты, слышать друг друга, уважают ли друг друга.

Почему люди сходятся? Потому что вдвоем лучше, чем одному, поэтому они объединяются. А почему расходятся? Потому что не могут или не умеют по определенным причинам решить какую-то проблему. Поэтому скорость бракосочетания — не показатель успешности брака. Есть люди, которые в отношениях 10 лет и не женятся.

— В то же время у меня есть знакомые, которые перед заключением брака встречались два или три месяца. Уже шесть лет они счастливы вместе. Вы можете 20 или 30 лет прожить в браке и разойтись. Поэтому в этом вопросе о каких-то гарантиях можно забыть, — говорит психолог.

Остается только понимание каждого партнера, почему их отношения важны, какой их вклад во взаимоотношения, какая отдача. Это как костер, каждый должен что-то подбрасывать в него, чтобы горело. Но важно и понимание — почему я туда подбрасываю. Если оно есть в паре, то все хорошо.