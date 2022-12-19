Все чаще в кабинетах психологов раздаются фразы: “Еще немного и мы все прибьем друг друга“, “я ненавижу войну, из-за нее мы сейчас начинаем ненавидеть друг друга”, “если я сейчас не уеду, мы больше никогда не будем нормально общаться “…

Ведь из-за войны многие украинские семьи вынуждены жить вместе с родителями, взрослыми детьми, бабушками и прабабушками. Так что совсем не удивительно, что количество внутрисемейных конфликтов растет.

Почему так сложно жить вместе

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Каждый украинец что-то потерял из-за войны. И это не обязательно люди. Дом, привычная жизнь, любимые вещи, книги, образ жизни – потеряно все. А каждая потеря – это горе. Через этапы горя – злость, отрицание, депрессию и другие состояния – нужно пройти.

Это сложные эмоции для всех. Как для тех, кто их чувствует, так и для тех, кто находится рядом. Кроме того, ваши родители или дети, с которыми вы давно не жили вместе, могли сильно измениться. Другими стали и условия жизни. Невозможность хоть ненадолго уединиться вызывает у человека чувство, что он больше не принадлежит себе.

Что с этим делать

1. Начните говорить. Это сложно, если вы раньше не говорили членам семьи о своих чувствах и переживаниях. Но сейчас нужно дать выход эмоциям. Надо объяснять, что нравится, а что нет, и искать компромиссы вместе.

2. Распределите родственные обязанности и ответственность. Распишите все по пунктам. Под списком можно даже поставить подписи и повесить его на стене.

3. Найдите время для себя. К примеру, не обязательно вместе завтракать, обедать и ужинать. Если вы не ели всей семьей до войны, то сейчас это делать не надо.

4. Вспомните и используйте виды досуга, которые нравятся вам всем (например, семейные прогулки или просмотр фильмов).

5. Не накапливайте негатив. Выявляйте эмоции чаще, но в облегченной форме, не дожидаясь взрыва эмоций.

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6. Обсуждайте планы на будущее. Мечтайте, верьте, делитесь мыслями с самыми близкими!

Источник: Психологическая поддержка