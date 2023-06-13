Психолог Оксана Ступенко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, чому одним людям романтичні стосунки даються легко, а інші безнадійно застрягають у стражданнях.

За словами психолога, це залежить від типу емоційної прив’язаності людини.

– Вважається, що змінити свій тип неможливо, але, знаючи власні особливості та тип свого партнера, можна навчитися комунікувати так, щоб партнер нас чув і розумів наші потреби у стосунках, – пояснює Оксана.

Типи емоційної прив’язаності

Тип, що уникає. Незалежність і самодостатність для вас дуже важлива, ви не готові поміняти їх на стосунки. Ви тримаєте комфортну для себе дистанцію.

Ви не витрачаєте багато часу на роздуми про стосунки та перспективи їхнього розвитку. Ваші партнери часто скаржаться на вашу емоційну глухоту.

Ви чутливо ставитеся до втручання на вашу територію і спроб вас контролювати.

Тривожний тип. Вам завжди хочеться бути поруч із партнером і ви боїтеся, що це потрібно більше вам, а не другій половинці. Стосунки поглинають основну частину вашої емоційної енергії.

Ви дуже чутливі до змін у настроях і діях вашого партнера. Сприймаєте все близько до серця.

Ваші стосунки сповнені тривогою і переживаннями. Ви часто робите і говорите те, про що згодом шкодуєте. Вам легше і спокійніше, коли відчуваєте підтримку партнера.

Надійний тип. Для вас природно дарувати ніжність і любов, але в коханні вас важко вибити з колії, бо вам притаманна незворушність. Ви насолоджуєтеся близькістю і не боїтеся втрати стосунків.

Ви вмієте доносити до партнера свої потреби й бажання, точно інтерпретуєте його емоції й адекватно на них реагуєте.

Вам легко ділити радості й труднощі з коханою людиною, а в складні моменти ви завжди готові підставити плече.

Джерело: Психологічна підтримка