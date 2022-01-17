Группа исследователей из Орхусского университета в Дании обнаружила доказательства того, что скука может быть фактором, провоцирующим садистское поведение.

Ученые изучили девять уникальных научных работ, в которых описывалось садистское поведение людей в различных условиях — от оскорблений других до насмешек, издевательств или физического насилия. Оказалось, что в нашем распоряжении длинный список способов причинить боль своему ближнему.

В первом исследовании ученые рассылали большому количеству людей анкеты с просьбой описать себя. В опросник было включено и несколько вопросов о скуке. Выяснилось, что люди часто признавались в намеренном причинении вреда другим именно тогда, когда им было скучно.

Во втором исследовании наблюдались военные, которые причиняли вред своим коллегам. И снова обнаружилось, что и здесь скука сыграла свою зловещую роль.

Третье исследование включало в себя изучение троллингового поведения людей в Интернете. Оно также показало, что люди сообщали о травле других, когда им скучно.

В четвертом исследовании ученые наблюдали за тем, как взрослые оскорбляют детей словесно или физически, и снова обнаружили, что одним из факторов была скука.

В пятом исследовании ученые попросили добровольцев посмотреть видеоролики, некоторые из которых были совсем скучные. И тогда участникам разрешили пропустить личинок через кофемолку, чтобы развеять скуку. Что они с удовольствием делали. На самом деле добровольцы были обмануты и ни одна личинка не пострадала.

В двух других экспериментах онлайн-добровольцам было позволено решить, дать ли больше денег другому участнику или забрать какую-то сумму с их счета. В обоих исследованиях было обнаружено, что те, кому было скучно охотнее забирали деньги, нежели отдавали.

В итоге исследователи предположили, что скука, по-видимому, играет роль в садистском поведении в попытке смягчить собственные негативные чувства, связанные с унылым и неинтересным времяпрепровождением.