Група дослідників з Орхуського університету в Данії виявила докази того, що нудьга може бути фактором, що провокує садистську поведінку.

Вчені вивчили дев’ять унікальних наукових робіт, в яких описувалася садистська поведінка людей в різних умовах – від образ інших до глузувань, знущань або фізичного насильства. Виявилося, що в нашому розпорядженні довгий перелік способів заподіяти біль своєму ближньому.

У першому дослідженні науковці розсилали великій кількості людей анкети з проханням описати себе. В опитувальник було включено і кілька питань про нудьгу. З’ясувалося, що люди часто зізнавалися в навмисному заподіянні шкоди іншим саме тоді, коли їм було нудно.

У другому дослідженні спостерігалися військові, які завдавали шкоди своїм колегам. І знову виявилося, що і тут нудьга зіграла свою зловісну роль.

Третє дослідження включало вивчення тролінгової поведінки людей в Інтернеті. Воно також показало, що люди повідомляли про цькування інших, коли їм нудно.

У четвертому дослідженні вчені спостерігали за тим, як дорослі ображають дітей словесно або фізично, і знову виявили, що одним з факторів була нудьга.

У п’ятому дослідженні вчені попросили добровольців подивитися відеоролики, деякі з яких були зовсім нудні. І тоді учасникам дозволили пропустити личинок через кавомолку, щоб розвіяти нудьгу. Що вони із задоволенням робили. Насправді добровольці були обмануті і жодна личинка не постраждала.

У двох інших експериментах онлайн-добровольцям було дозволено вирішити, чи дати більше грошей іншому учаснику або забрати якусь суму з його рахунку. В обох дослідженнях було виявлено, що ті, кому було нудно, охочіше забирали гроші, ніж віддавали.

В результаті дослідники припустили, що нудьга, мабуть, відіграє свою роль в садистській поведінці в спробі пом’якшити власні негативні почуття, пов’язані з нудним та нецікавим проведенням часу.