Майже дві третини людей стали рідше обмінюватися рукостисканнями і більше половини перестали обійматися з тими, хто не є близькими родичами. Це показало нещодавно проведене опитування інформаційного агентства Великої Британії.

Крім того, був зафіксований найвищий рівень тривожності за останні 11 місяців. Попередні дані управління національної статистики (УНС) показують, що більше третини дорослого населення відчувають високий рівень занепокоєння, що є найвищим показником з часу третьої національної ізоляції у країні в січні 2021 року.

Частка дорослих, які відчувають підвищений рівень тривожності, досягла 38%. Такого високого показника не спостерігалося відтоді, як аналогічні дані були зібрані в період з 13 по 17 січня цього року.

Інші широко поширені поведінкові зміни, виявлені в ході опитування, включають частіше використання дезінфікуючих засобів для рук і дотримання соціального дистанціювання з людьми, з якими респонденти не живуть разом.

Близько половини опитаних заявили, що вони більш схильні протирати візки або кошики в супермаркетах, а більше третини заявили, що вони з більшою ймовірністю зустрінуться з кимось на вулиці, а не в приміщенні.

Опитування понад 1,5 тис. англійців також включало питання про ставлення до пандемії та її значення в майбутньому. Третина людей заявили, що вони думають, що це ніколи не закінчиться ефективно, тоді як 4% вважають, що це вже фактично закінчилося. Більшість відповіла, що пандемія закінчиться через рік-два.