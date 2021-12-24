Почти две трети людей стали реже обмениваться рукопожатиями и больше половины перестали обниматься с теми, кто не является близкими родственниками. Это показал недавно проведенный опрос информационного агентства Великобритании.

Кроме того, был зафиксирован наивысший уровень тревожности за последние 11 месяцев. Предварительные данные Управления национальной статистики (УНС) показывают, что более трети взрослого населения испытывают высокий уровень беспокойства, что является самым высоким показателем со времени третьей национальной изоляции в Великобритании в январе 2021 года.

Доля взрослых, испытывающих повышенный уровень тревожности, достигла 38%. Такого высокого показателя не наблюдалось с тех пор, как аналогичные данные были собраны в период с 13 по 17 января этого года.

Другие широко распространенные поведенческие изменения, выявленные в ходе опроса, включают более частое использование дезинфицирующих средств для рук и соблюдение социального дистанцирования с людьми, с которыми респонденты не живут вместе.

Около половины опрошенных заявили, что они более склонны протирать тележки или корзины в супермаркетах, а более трети заявили, что они с большей вероятностью встретятся с людьми людей на улице, а не в помещении.

Опрос более 1,5 тыс. англичан также включал вопрос об отношении к пандемии и ее значении в будущем. Треть людей заявили, что они думают, что это никогда не закончится эффективно, в то время как 4% полагают, что это уже фактически закончилось. Большинство ответило, что пандемия закончится через год-два.