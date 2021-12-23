Франция отказалась от закупок препарата под названием молнупиравир, который был разработан фармацевтами компании Merck для лечения коронавирусной инфекции. Причина – таблетки показали более низкую эффективность, чем заявлялось ранее производителем.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Он пояснил, что реальное применение молнупиравира показало снижение риска госпитализации и летальных исходов от коронавирусной инфекции всего на 30%. В то время, как разработчики говорили о 50%.

Таким образом Франция заявила о разрыве ранее подписанного контракта на закупку препарата в объеме 50 тыс. курсов.

Вместо молнупиравира страна намерена сосредоточить внимание на таблетках от компании Pfizer, которые показали 90% эффективности.

Напомним, что первой разрешила применение препарата от Merck Великобритания. За ней последовало Европейское агентство лекарственных средств, которое приступило к рассмотрению таблеток, как потенциального средства от Covid-19.

А 24 ноября согласие на применение молнупиравира дала Украина. Чуть позже Минздрав подписал соглашение с американской компанией Merck на закупку таблеток в объеме 300 тыс. курсов.

Источник: BFM TV