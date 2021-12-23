Франція відмовилася від закупівель препарату під назвою молнупіравір, який був розроблений фармацевтами компанії Merck для лікування коронавірусної інфекції. Причина – таблетки показали більш низьку ефективність, ніж заявлялося раніше виробником.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Він пояснив, що реальне застосування молнупіравіру показало зниження ризику госпіталізації і летальних випадків від коронавірусної інфекції лише на 30%. У той час, як розробники говорили про 50%.

Таким чином Франція заявила про розрив раніше підписаного контракту на закупівлю препарату в обсязі 50 тис. курсів.

Замість молнупіравіру країна має намір зосередити увагу на таблетках від компанії Pfizer, які показали 90% ефективності.

Нагадаємо, що першою дозволила застосування препарату від Merck Велика Британія. За нею послідувало Європейське агентство лікарських засобів, яке приступило до розгляду таблеток, як потенційного засобу від Covid-19.

А 24 листопада згоду на застосування молнупіравіру дала Україна. Трохи пізніше МОЗ підписав угоду з американською компанією Merck на закупівлю таблеток в обсязі 300 тис. курсів.

Джерело: BFM TV