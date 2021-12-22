22 Грудня 2021, 16:24 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Міністерство фінансів повідомляє, що за 11 місяців 2021 року загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії Covid-19 становили 34,7 млрд грн з передбачених 43,7 млрд грн. Зокрема, кошти витрачалися на такі цілі: оплата послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам зCovid-19, та послуг з вакцинації населення від Covid-19 – 17,8 млрд грн.

закупівля вакцин від Covid-19 – 9,8 млрд грн . Також Україна вже отримала безоплатно 11,2 млн доз вакцин від міжнародних партнерів.

. Також Україна вже отримала вакцин від міжнародних партнерів. виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з Covid-19 – 21,1 млн грн .

. забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 584 млн грн .

. заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн.

виплата матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних) – 800 млн грн .

. виплата допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю – 1,5 млрд грн.

заходи з боротьби зCovid-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн .

. доплата до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд грн. Читайте також: За чий рахунок: хто повинен платити за лікування Covid-19 в лікарні За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, Мінфін продовжує роботу над фінансовим забезпеченням розбудови спроможної системи охорони здоров’я, зокрема для ефективної протидії пандемії. Джерело: Міністерство фінансів України

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