Міністерство фінансів повідомляє, що за 11 місяців 2021 року загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії Covid-19 становили 34,7 млрд грн з передбачених 43,7 млрд грн.
Зокрема, кошти витрачалися на такі цілі:
- оплата послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам зCovid-19, та послуг з вакцинації населення від Covid-19 –17,8 млрд грн.
- закупівля вакцин від Covid-19 – 9,8 млрд грн. Також Україна вже отримала безоплатно 11,2 млн доз вакцин від міжнародних партнерів.
- виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з Covid-19 – 21,1 млн грн.
- забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування – 584 млн грн.
- заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн.
- виплата матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняних) – 800 млн грн.
- виплата допомоги по безробіттю та по частковому безробіттю – 1,5 млрд грн.
- заходи з боротьби зCovid-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн.
- доплата до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд грн.
За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, Мінфін продовжує роботу над фінансовим забезпеченням розбудови спроможної системи охорони здоров’я, зокрема для ефективної протидії пандемії.
Джерело: Міністерство фінансів України