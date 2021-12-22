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Covid-отчет Министерства финансов: сколько и на что потрачено денег

22 декабря 2021, 16:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гроші
Источник: Depositphotos

Министерство финансов сообщает, что за 11 месяцев 2021 года общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии Covid-19 составили 34,7 млрд. грн. из предусмотренных 43,7 млрд. грн.

В частности, средства тратились на следующие цели:

  • оплата услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с Covid-19, и услуг по вакцинации населения от Covid-19 –17,8 млрд грн.
  • закупка вакцин от Covid-19 – 9,8 млрд. грн. Также Украина уже получила безвозмездно 11,2 млн. доз вакцин от международных партнеров.
  • выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с Covid-19 – 21,1 млн. грн.
  • обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 584 млн. грн.
  • мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина – 2,9 млрд. грн.
  • выплата материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничных) – 800 млн грн.
  • выплата пособия по безработице и по частичной безработице – 1,5 млрд грн.
  • мероприятия по борьбе с Covid-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн.
  • доплата к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд. грн.
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По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, Минфин продолжает работу над финансовым обеспечением развития способной системы охраны здоровья.

Источник: Министерство финансов Украины

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