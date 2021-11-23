Стоимость практически всего пакета услуг, которые необходимы для лечения больного коронавирусной инфекцией в условиях стационара берет на себя государство в лице Национальной службы здоровья Украины.

Об этом представители НСЗУ сообщили в комментарии одному из украинских интернет-изданий.

Стали также известны некоторые подробности финансовых отношений медиков с Covid-пациентами.

Так, в частности, если медицинский персонал инфекционного отделения вручает либо больному, либо его родственникам список необходимых для лечения препаратов и медицинских изделий, с ним не следует сразу бежать в ближайшую аптеку.

Сотрудники НСЗУ советуют обратиться к ним по горячей линии 16-77 и узнать, есть ли в наличии у данного медицинского учреждения указанные лекарства. Если есть, то приобретать их не нужно.

В случае, если лекарства есть, деньги уже уплачены, а больница отказывается их возвращать, следует составить жалобу в НЗСУ, которая обещает разобраться в ситуации.

Рядовым украинцам следует также знать, что в пакет Covid—услуг, оплату которого государство берет на себя, входят:

лекарства и медицинские изделия для лечения в условиях инфекционного или терапевтического отделений, а также в палатах интенсивной терапии

лабораторные исследования

питание

кислородная поддержка

300% надбавки медицинскому персоналу

Стоит также отметить, что, согласно соответствующим нормативным актам Минздрава, оплата за лечение больных с коронавирусной инфекцией производится не из расчета за каждого пациента, а за количество медицинских бригад. Их в медицинском учреждении должно быть не менее четырех – одна на примерно 20 пациентов.