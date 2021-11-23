Вартість практично всього пакету послуг, які необхідні для лікування хворого на коронавірусну інфекцію в умовах стаціонару бере на себе держава в особі Національної служби здоров’я України.

Про це представники НСЗУ повідомили в коментарі одному з українських інтернет-видань.

Стали також відомі деякі подробиці фінансових відносин медиків з Covid-пацієнтами.

Так, зокрема, якщо медичний персонал інфекційного відділення вручає або хворому, або його родичам список необхідних для лікування препаратів і медичних виробів, з ним не слід відразу бігти в найближчу аптеку.

Співробітники НСЗУ радять звернутися до них по гарячій лінії 16-77 і дізнатися, чи є в наявності у даного медичного закладу зазначені ліки. Якщо є, то купувати їх не потрібно.

У разі, якщо ліки є, гроші вже сплачені, а лікарня відмовляється їх повертати, слід скласти скаргу в НЗСУ, яка обіцяє розібратися в ситуації.

Пересічним українцям слід також знати, що в пакет Covid-послуг, оплату якого держава бере на себе, входять:

ліки та медичні вироби для лікування в умовах інфекційного або терапевтичного відділень, а також в палатах інтенсивної терапії

лабораторне дослідження

харчування

киснева підтримка

300% надбавки медичному персоналу

Варто також зазначити, що, згідно з відповідними нормативними актами МОЗ, оплата за лікування хворих з коронавірусною інфекцією проводиться не з розрахунку за кожного пацієнта, а за кількість медичних бригад. Їх у медичному закладі має бути не менше чотирьох – одна на приблизно 20 пацієнтів.