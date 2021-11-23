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За чий рахунок: хто повинен платити за лікування Covid-19 в лікарні

23 Листопада 2021, 16:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стационар
Джерело: Depositphotos

Вартість практично всього пакету послуг, які необхідні для лікування хворого на коронавірусну інфекцію в умовах стаціонару бере на себе держава в особі Національної служби здоров’я України.

Про це представники НСЗУ повідомили в коментарі одному з українських інтернет-видань.

Стали також відомі деякі подробиці фінансових відносин медиків з Covid-пацієнтами.

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Так, зокрема, якщо медичний персонал інфекційного відділення вручає або хворому, або його родичам список необхідних для лікування препаратів і медичних виробів, з ним не слід відразу бігти в найближчу аптеку.

Співробітники НСЗУ радять звернутися до них по гарячій лінії 16-77 і дізнатися, чи є в наявності у даного медичного закладу зазначені ліки. Якщо є, то купувати їх не потрібно.

У разі, якщо ліки є, гроші вже сплачені, а лікарня відмовляється їх повертати, слід скласти скаргу в НЗСУ, яка обіцяє розібратися в ситуації.

Пересічним українцям слід також знати, що в пакет Covid-послуг, оплату якого держава бере на себе, входять:

  • ліки та медичні вироби для лікування в умовах інфекційного або терапевтичного відділень, а також в палатах інтенсивної терапії
  • лабораторне дослідження
  • харчування
  • киснева підтримка
  • 300% надбавки медичному персоналу

Варто також зазначити, що, згідно з відповідними нормативними актами МОЗ, оплата за лікування хворих з коронавірусною інфекцією проводиться не з розрахунку за кожного пацієнта, а за кількість медичних бригад. Їх у медичному закладі має бути не менше чотирьох – одна на приблизно 20 пацієнтів.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , лікування , МОЗ , НСЗУ
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