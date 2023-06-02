Найти пару в современном мире не так уж легко. Ведь на улице, в заведении или в интернете нужно находить правильные подходы, которые бы зацепили ту или иную девушку. В соцсетях сейчас можно найти множество специализированных курсов, граничащих с пикаперством.

На них учат разных техник знакомства и секретам, как завоевать сердце избранницы за минимальное количество времени. Однако психологи все чаще говорят о том, что все эти уловки почти никогда не работают в реальной жизни. Читай 7 самых плохих способов знакомства с девушкой – в материале.

Худшие способы знакомства с девушкой и объяснения эксперта

Психолог Ольга Андреева отмечает, что в наше время знакомства часто проходят онлайн. Но не важно, в реале это проходит через экран гаджета, нужно помнить несколько простых правил.

Инициатива. Возможно, скромность и украшает человека, но только при условии, что существуют и другие украшения. Поэтому смело начинайте разговор, даже если услышите отказ. Это – не последняя девушка в мире, а опыт свободно общаться с незнакомым человеком сам себя не приобретет. Умение слышать отказы. Если не с первого раза, то со второго – обязательно. Хорошо быть настойчивым, но ужасно быть навязчивым. Ну и в конце концов, это об уважении к границам другого человека, все об этом что-то слышали, но до сих пор не все практикуют в реальной жизни. Искренность. Если делаешь комплимент, он должен быть правдив. Фраза: Мне звонили из рая, потому что потеряли самого красивого ангела, дает большое пространство для саркастических ответов, но мало шансов на продолжение знакомства. Мы все ценим, когда замечают наши хорошие стороны, но это должно быть действительно о нас, а не банальная фраза, с которой ты подходишь к каждой, вдруг сработает. Также на помойку: Вашей маме зять не нужен? Единственное, что можно на это ответить – спросите ее лично. Интерес к человеку. Чтобы знакомство продолжилось, должны быть общие интересы. Конечно, о том, что интересно вам, вы можете говорить без остановки, но чтобы вас слушали, тема должна быть интересна и собеседнице. Это требует определенного опыта, определить, что интересует человека, но приносит отличные результаты. Диалог, а не монолог. Задавайте тактичные вопросы, внимательно слушайте, отвечайте. Умение вести разговор – важно для успешных знакомств. Ну и как без упражнения психологов. Техника Сбор отказов отлично помогает в таком случае. Задача состоит в том, чтобы за вечер собрать от 10 до 20 отказов по просьбе познакомиться. После этого анализируете свои ощущения в начале упражнения и в конце. Что изменилось? Стало легче принимать отказы? И в заключение важно напоминание: чаще всего отказ – это не о вас, а о человеке. Вы вполне интересны, но пока девушка не имеет настроения, времени, намерения, желания, потребности (и чего угодно) знакомиться. И это – нормально.

Психологические моменты, помогающие людям понравиться