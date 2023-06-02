Знайти пару в сучасному світі не так вже й легко. Адже на вулиці, в закладі або в Інтернеті потрібно знаходити правильні підходи, які б зачепили ту або іншу дівчину. В соцмережах зараз можна знайти безліч спеціалізованих курсів, які межують із пікаперством.

На них навчають різних технік знайомства та секретам, як завоювати серце обраниці за мінімальну кількість часу. Однак психологи все частіше говорять про те, що всі ці хитрощі майже ніколи не працюють у реальному житті. Читай 7 найгірших способів знайомства з дівчиною – у матеріалі.

Найгірші способи знайомства з дівчиною та пояснення експерта

Психолог Ольга Андрєєва зазначає, що в наш час знайомства часто відбуваються онлайн. Але не важливо, в реалі це проходить чи через екран гаджета, потрібно пам’ятати декілька простих правил.

Ініціатива. Можливо, скромність і прикрашає людину, але лише за умови, що існують й інші прикраси. Тому сміливо починайте розмову, навіть, якщо почуєте відмову. Це – не остання дівчина у світі, а досвід вільно спілкуватися з незнайомою людиною сам себе не набуде. Уміння чути відмови. Якщо не з першого разу, то з другого – обов’язково. Добре бути наполегливим, однак жахливо бути нав’язливим. Ну і зрештою, це про повагу до кордонів іншої людини, всі про це щось чули, але досі не всі практикують в реальному житті. Щирість. Якщо робиш комплімент, він має бути правдивий. Фраза: Мені дзвонили з раю, бо загубили найкрасивішого янгола, дає великий простір для саркастичних відповідей, але мало шансів на продовження знайомства. Ми всі цінуємо, коли помічають наші хороші сторони, але це має бути дійсно про нас, а не банальна фраза, з якою ти підходиш до кожної, раптом спрацює. Також на смітник: Вашій мамі зять не потрібен?. Єдине, що можна на це відповісти – запитайте в неї особисто. Інтерес до людини. Щоб знайомство продовжилося, мають бути спільні інтереси. Звісно, про те, що цікаво вам, ви можете говорити без упину, але щоб вас слухали, тема має бути цікава і співрозмовниці. Це потребує певного досвіду, визначити, що цікавить людину, але приносить чудові результати. Діалог, а не монолог. Задавайте тактовні запитання, уважно слухайте, доречно відповідайте. Вміння вести розмову – важливе для успішних знайомств. Ну і як без вправи від психологів. Техніка Збір відмов чудово допомагає в такому разі. Завдання полягає в тому, щоб за вечір зібрати від 10 до 20 відмов на прохання познайомитися. Після того аналізуєте свої відчуття на початку вправи й в кінці. Що змінилося? Чи стало легше приймати відмови? І на останок важливе нагадування: найчастіше відмова – це не про вас, а про людину. Ви цілком цікавий, але наразі дівчина не має настрою, часу, наміру, бажання, потреби (та чого завгодно) знайомитися і це нормально.

Психологічні моменти, які допомагають людям сподобатися