Почему в это непростое для всех нас время войны мы не можем похудеть, даже если занимаемся спортом и правильно питаемся, что мы делаем не так и как этому помочь. На эти актуальные для многих украинцев вопросы ответила психолог Алена Щербань.

— Дело в том, что на стресс люди реагируют по-разному: у кого-то полностью исчезает аппетит, а кто-то, наоборот, тянет в рот все, что увидит в холодильнике, — рассказывает Алена Щербань.

По ее словам, оба варианта пищевого поведения – результат работы гормона стресса кортизола, который в первом случае блокирует сигналы инсулина, и глюкоза не может попасть к клеткам нашего организма.

Во втором случае кортизол разрушает мышцы человека, добывая из белков углеводы. Именно поэтому у нас исчезает чувство голода и мы худеем, объясняет психолог.

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— Вспомните первые дни войны: есть не хотелось совсем, аппетит вернулся лишь на пятый день. Еще через неделю у тех, кто обуздал стресс, питание стало привычным. Те же, кому повезло меньше, продолжили заедать его шоколадом, — говорит специалист.

Статистические данные свидетельствуют, что по меньшей мере 52% людей с расстройствами пищевого поведения имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Жертвами ПТСР могут быть не только участники боевых действий, но и обычные граждане, получившие психологические травмы, вызванные войной.

По словам психолога, переедание — это быстрый способ поднять себе настроение, а не реальная потребность организма. Особенно это касается сладкого, которое обладает способностью повышать уровень серотонина — гормона счастья.

Что делать, чтобы похудеть:

не стоит держать дома много сладкого. В идеале нужно завести дневник, в который вы будете записывать количество приема пищи и планировать свое меню. Это позволит контролировать чувство голода и убережет от срыва, когда вам внезапно захочется заказать доставку с ближайшего фастфуда;

полноценно ешьте трижды в день, соблюдая правила тарелки здорового питания: четверть ее должны составлять белки и жиры (яйца, мясо), еще четверть – углеводы (картофель, хлеб, крупы), а половину – овощи и фрукты;

когда появилось чувство голода, утолите его яблоком или горстью орехов, жуйте жевательную резинку (кортизол снижается, а калорий нет);

пейте больше воды;

чтобы побороть тревогу, откажитесь от кофе — он стимулирует гормон стресса;

обязательно найдите дело, которое сделает вас счастливым человеком, благодаря которому забудете, что в холодильнике лежит кусок торта.

Если вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом, а лишний вес не исчезает, нужно обратиться за помощью.

Если у вас нет возможности воспользоваться помощью психолога, попробуйте, по крайней мере, снизить уровень стресса и тревожности:

ложитесь спать не позднее 23:00 (помните, сон должен длиться не менее 8 часов);

за два часа до сна закройте ленту новостей и выключите телевизор;

избегайте разговоров с людьми, которые видят мир в темных тонах;

бывайте на свежем воздухе: ежедневная прогулка станет прекрасной традицией, которая позволит расслабиться и отвлечься от проблем;

думайте о будущем и планируйте, каким оно будет счастливым после войны.

В мечтах представляйте себя стройной. Как ни крути, а мысли материальны и могут снять табу, которое мозг установил на похудение, настаивает психолог.