Чому в цей непростий для всіх нас час війни ми не можемо схуднути, навіть якщо займаємося спортом і правильно харчуємося, що ми робимо не так і як цьому допомогти. На ці актуальні для багатьох українців питання відповіла психолог Альона Щербань.

– Справа в тому, що на стрес люди реагують по-різному: у когось повністю зникає апетит, а хтось, навпаки, тягне до рота все, що побачить у холодильнику, – розповідає Альона Щербань.

За її словами, обидва варіанти харчової поведінки – результат роботи гормону стресу кортизолу, який в першому випадку блокує сигнали інсуліну, і глюкоза не може потрапити до клітин нашого організму.

У другому випадку кортизол руйнує м’язи людини, добуваючи з білків вуглеводи. Саме тому у нас зникає відчуття голоду і ми худнемо, пояснює психолог.

Зараз дивляться

– Згадайте перші дні війни: їсти не хотілося зовсім, апетит повернувся лише на п’ятий день. Ще за тиждень у тих, хто приборкав стрес, харчування стало звичним. Ті ж, кому пощастило менше, продовжили заїдати його шоколадом, – каже фахівець.

Статистичні дані свідчать, щонайменше 52% людей з розладами харчової поведінки мають симптоми посттравматичного стресового розладу.

Жертвами ПТСР можуть бути не тільки учасники бойових дій, а й звичайні громадяни, які отримали психологічні травми, викликані війною.

За словами психолога, переїдання – це швидкий спосіб підняти собі настрій, а не реальна потреба організму. Особливо це стосується солодкого, яке має здатність підвищувати рівень серотоніну – гормону щастя.

Що робити, щоб схуднути:

не варто тримати вдома багато солодкого. В ідеалі потрібно завести щоденник, в який ви будете записувати кількість прийому їжі і планувати своє меню. Це дозволить контролювати відчуття голоду і вбереже від зриву, коли раптово захочеться замовити доставку з найближчого фастфуду;

повноцінно їжте тричі на день, дотримуючись правил здорового харчування: чверть повинні становити білки і жири (яйця, м’ясо), ще чверть – вуглеводи (картопля, хліб, крупи), а половину – овочі та фрукти;

коли з’явилося відчуття голоду, вгамуєте його яблуком або жменею горіхів, жуйте жувальну гумку (кортизол знижується, а калорій немає);

пийте більше води;

щоб побороти тривогу, відмовтеся від кави – вона стимулює гормон стресу;

стимулює гормон стресу; обов’язково знайдіть справу, яка зробить вас щасливою людиною, завдяки як ій забудете, що в холодильнику лежить шматок торта.

Якщо ви правильно харчуєтеся, займаєтеся спортом, а зайва вага не зникає, потрібно звернутися по допомогу.

Якщо у вас немає можливості скористатися допомогою психолога, спробуйте, принаймні, знизити рівень стресу і тривожності:

лягайте спати не пізніше 23:00 (пам’ятайте, сон повинен тривати не менше 8 годин);

за дві години до сну закрийте стрічку новин і вимкніть телевізор;

уникайте розмов з людьми, які бачать світ в темних тонах;

бувайте на свіжому повітрі: щоденна прогулянка стане прекрасною традицією, яка дозволить розслабитися і відволіктися від проблем;

думайте про майбутнє і плануйте, яким воно буде щасливим після війни.

У мріях уявляйте себе стрункою. Як не крути, а думки матеріальні і можуть зняти табу, яке мозок встановив на схуднення, наполягає психолог.