В начале нового года большинство людей планирует себе в ближайшие месяцы что-то реализовать, чего-то достичь. Но эксперты советуют обратить внимание не только на цели, но и на то, почему мы их выбираем.

К примеру, вы собираетесь написать роман. Вы делаете это ради чистого удовольствия от творчества, хотите внести вклад в литературу или доказать себе, что вы это можете? А может вы хотите славы?

По теории самоопределения каждый из этих вопросов является отдельным источником мотивации.

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Исследования свидетельствуют, что, выбирая правильные цели по правильным причинам, вы будете более вовлечены и решительны в их реализации. Большим также будет и удовольствие от успеха.

— Именно теория самоопределения свидетельствует, что многие люди имеют естественное желание учиться и развиваться, — объясняет профессор Аня Ван ден Брок.

Однако достаточно часто для выполнения определенной задачи нам не хватает внутренней мотивации. И тогда нам нужно поощрять себя разными формами мотивации внешней. Это:

Идентификация: Хотя вам может не нравиться сама деятельность, она отвечает вашим более широким ценностям и целям.

Интроекция: иногда мы давим на себя, чтобы сохранить свое эго и самооценку.

— Вы переживаете, что если не достигнете своей цели, будете чувствовать стыд и считать себя неудачником, — говорит Аня Ван ден Брок.

Внешняя регулировка: иногда мотивация происходит исключительно от внешних вознаграждений, таких как слава и богатство.

А иногда люди чувствуют аммотивацию. В этом случае их производительность и вовлеченность в дело будет низкой. Наиболее очевидный пример – в обучении, когда студенты пропускают занятия по любому случаю и не намерены прилагать усилия к обучению.

Психологи, изучающие теорию самоопределения, разработали разные опросники для измерения каждого из этих типов мотивации во многих разных контекстах. И за последние два десятилетия выявили некоторые четкие закономерности.

Так, внутренняя мотивация в вашей профессиональной деятельности – интерес или удовольствие от процесса, – предполагает лучшую удовлетворенность от работы и является надежной защитой от выгорания. Идентификация – ощущение того, что работа важна или значима – также полезна для благосостояния. Интроекция, кажется, обеспечивает лучшую эффективность работы, но также увеличивает стресс и риск выгорания, что является высокой ценой за профессиональный успех. Внешнее регулирование – сугубо финансовые стимулы работы – оказались худшими. Если это основная мотивация, ее влияние на такие вещи, как вовлеченность и производительность, ограничено и приводит к ухудшению благосостояния.

Чего ты действительно хочешь

По мнению психолога Яна Макрея, важность разных видов мотивации зависит от более широких обстоятельств.

Если человек испытывает финансовые трудности, внешняя мотивация, например перспектива повышения зарплаты, может действительно изменить ситуацию.

Однако когда ваши базовые потребности удовлетворены, внутренняя мотивация становится намного важнее, говорит Макрей.

Одна из ключевых вещей — понять, чего вы действительно хотите от работы — то ли это касается ваших рабочих отношений с другими людьми, то ли это, например, обучение и развитие. Затем вы можете попытаться найти пользу из этих элементов.

Теорию самоопределения можно применить не только на работе, но и в увлечениях.

Например, вы хотите изучить язык, чтобы поразить других? Или вам действительно интересна культура другой нации? Если вас мотивирует второе, вы заметите, что тяжелая работа по овладению иностранным языком кажется гораздо меньшим испытанием.

В занятиях спортом вы можете заставлять себя выполнять самые трудные вещи только потому, что хотите доказать себе или другим, что способны на это. Или потому, что будете чувствовать себя неудачником, если не достигнете максимума.

Однако ни одна из этих причин не отражает внутреннюю мотивацию. Так почему бы не выбрать деятельность, которая приятнее?

Исследования показывают, что люди, выбирающие любимые занятия спортом, именно таким образом проявляют большую настойчивость, чем те, кто не учитывает свой интерес.

Теория самоопределения напоминает нам, что мы должны выбирать разумно. Если вы сосредоточиваетесь на целях, которые наиболее значимы и приятны для вас, и игнорируете те, которые были навязаны другими, самосовершенствование станет источником радости.