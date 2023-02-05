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Психологія

Внутрішня мотивація: що допомагає нам досягати мети і отримувати при цьому задоволення

5 Лютого 2023, 12:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

На початку нового року більшість людей планує собі на найближчі місяці щось реалізувати, чогось досягти. Але експерти радять звернути увагу не лише на самі цілі, а й на те, чому саме ми їх обираємо.

Наприклад, ви збираєтесь написати роман. Ви робите це заради чистого задоволення від творчості, хочете зробити внесок у літературу  чи довести собі, що ви це можете? А може ви прагнете слави?

За теорією самовизначення, кожне з цих запитань є окремим джерелом мотивації.

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Дослідження свідчать, що, обираючи правильні цілі з правильних причин, ви будете більш залученими та рішучими в їхній реалізації. Більшим також буде і задоволення від успіху.

– Та саме теорія самовизначення свідчить, що багато людей мають природне бажання навчатися та розвиватися, – пояснює професорка Аня Ван ден Брок.

Однак досить часто для виконання певного завдання нам не вистачає внутрішньої мотивації. І тоді нам потрібно заохочувати себе різними формами мотивації зовнішньої. Це:

Ідентифікація: Хоча вам може не подобатися сама діяльність, вона відповідає вашим ширшим цінностям і цілям.

Інтроєкція: іноді ми тиснемо на себе, щоб зберегти своє его та самооцінку.

– Ви переживаєте, що якщо не досягнете своєї мети, відчуватимете сором і вважатимете себе невдахою, – каже Аня Ван ден Брок.

Зовнішнє регулювання: іноді мотивація походить виключно від зовнішніх винагород, таких як слава та багатство.

А іноді люди відчувають амотивацію. У такому разі їхня продуктивність і залученість у справу буде низькою. Найбільш очевидний приклад – у навчанні, коли студенти пропускають заняття за будь-якої нагоди та не мають наміру докладати зусиль до навчання.

Психологи, які вивчають теорію самовизначення, розробили різні опитувальники для вимірювання кожного з цих типів мотивації у багатьох різних контекстах. І протягом останніх двох десятиліть виявили деякі чіткі закономірності.

  1. Так, внутрішня мотивація у вашій професійній діяльності – інтерес чи задоволення від процесу, – передбачає кращу задоволеність від роботи і є надійним захистом від вигорання.
  2. Ідентифікація – відчуття того, що робота є важливою чи значущою – також корисна для добробуту.
  3. Інтроєкція, здається, забезпечує кращу ефективність роботи, але вона також збільшує стрес і ризик вигорання, що є високою ціною за професійний успіх.
  4. Зовнішнє регулювання – суто фінансові стимули роботи – виявилися найгіршими. Якщо це основна мотивація, її вплив на такі речі, як залученість і продуктивність, є обмеженим і призводить до погіршення добробуту.

Чого ти насправді хочеш

На думку психолога Яна Макрея, важливість різних видів мотивації залежить від ширших обставин.

Якщо людина переживає фінансові труднощі, зовнішня мотивація, як-от перспектива підвищення зарплати, може справді змінити ситуацію.

Проте, коли ваші базові потреби задоволені, внутрішня мотивація стає набагато важливішою, каже Макрей.

Одна з ключових речей — зрозуміти, чого ви насправді хочете від роботи — чи це стосується ваших робочих стосунків з іншими людьми, чи це, наприклад, навчання та розвиток. А потім ви можете спробувати знайти користь з цих елементів.

Теорію самовизначення можна застосувати не лише на роботі, а й у захопленнях.

Наприклад, ви прагнете вивчити мову, щоб вразити інших? Або вам дійсно цікава культура іншої нації? Якщо вас мотивує друге, ви помітите, що важка робота з опанування іноземної мови здається набагато меншим випробуванням.

У заняттях спортом ви можете змушувати себе виконувати найважчі речі тільки тому, що хочете довести собі чи іншим, що здатні на це. Або тому, що відчуватимете себе невдахою, якщо не досягнете максимуму.

Однак жодна з цих причин не відбиває внутрішньої мотивації. То чому б не вибрати діяльність, яка є приємнішою?

Дослідження показують, що люди, які обирають улюблені заняття спортом, саме таким чином виявляють більшу наполегливість, ніж ті, хто не враховує свій інтерес.

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Теорія самовизначення нагадує нам, що ми повинні обирати розумно. Якщо ви зосереджуєтеся на цілях, які є найбільш значущими та приємними для вас, і ігноруєте ті, які були нав’язані іншими, самовдосконалення стане джерелом радості.

Джерело
ВВС
Теги
Психологія
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