Однак досить часто для виконання певного завдання нам не вистачає внутрішньої мотивації. І тоді нам потрібно заохочувати себе різними формами мотивації зовнішньої. Це:

Ідентифікація : Хоча вам може не подобатися сама діяльність, вона відповідає вашим ширшим цінностям і цілям.

– Ви переживаєте, що якщо не досягнете своєї мети, відчуватимете сором і вважатимете себе невдахою, – каже Аня Ван ден Брок.

Інтроєкція : іноді ми тиснемо на себе, щоб зберегти своє его та самооцінку.

Зовнішнє регулювання : іноді мотивація походить виключно від зовнішніх винагород, таких як слава та багатство.

А іноді люди відчувають амотивацію . У такому разі їхня продуктивність і залученість у справу буде низькою. Найбільш очевидний приклад – у навчанні, коли студенти пропускають заняття за будь-якої нагоди та не мають наміру докладати зусиль до навчання.

Психологи, які вивчають теорію самовизначення, розробили різні опитувальники для вимірювання кожного з цих типів мотивації у багатьох різних контекстах. І протягом останніх двох десятиліть виявили деякі чіткі закономірності.

Якщо людина переживає фінансові труднощ і, зовнішня мотивація, як-от перспектива підвищення зарплати, може справді змінити ситуацію.

Одна з ключових речей — зрозуміти, чого ви насправді хочете від роботи — чи це стосується ваших робочих стосунків з іншими людьми, чи це, наприклад, навчання та розвиток. А потім ви можете спробувати знайти користь з цих елементів.

Теорію самовизначення можна застосувати не лише на роботі, а й у захопленнях.

Наприклад, ви прагнете вивчити мову, щоб вразити інших? Або вам дійсно цікава культура іншої нації? Якщо вас мотивує друге, ви помітите, що важка робота з опанування іноземної мови здається набагато меншим випробуванням.