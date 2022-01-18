В первую тройку новогодних желаний точно входит авто, квартира или деньги вообще. Сейчас самое время эти желания исполнять (или кто-то еще верит в Санту?).

Но как стать богаче, если итак из кожи вон лезешь и работаешь 24/7? Об этом мы хотели поговорить именно с Вячеславом Панкратовым, который, помимо психологического образования, имеет опыт в бизнесе. А еще он рассказывает, как уйти из найма в предпринимательство. Если хотите, конечно.

Вячеслав Панкратов прошел путь от тестировщика до директора по технологиям. Имеет два высших образования – техническое и психологическое. Сооснователь и управляющий партнер группы компаний. Автор более 30 тренингов и программ развития психологических и бизнес навыков.

В нашей культуре много народного фольклора, где деньги противопоставляются счастью: “Не в деньгах счастье”, “Здоровье за деньги не купишь”. Психологи называют это установками, которые и становятся основой психологии бедности. Это так?

Психология бедности — это предыдущий опыт родителей и наших, к сожалению, нищих и несчастных во всех смыслах педагогов, которые нам говорили такие вещи. У ребенка нет собственного мнения о том, как устроен мир. Он пытается это усвоить от ближайшего круга.

Если родственники говорили, что честно не заработаешь, тяжело допустить, что ваш мозг начнет думать “как бы мне побольше заработать”. Либо вы будете выбирать заведомо нечестные виды деятельности, где можно “срубить бабла”.

Или предположим, вы жили в семье, где никто не говорил, что деньги – это плохо, вы просто видели уставших маму и папу. Папа, которому нужно прийти в себя после тяжелого дня, подзывал вас и говорил: “Надо много и хорошо учиться, чтобы устроиться на работу. Нужно держаться за работу и много работать”. А ребенок добавляет: “Чтобы потом быть таким же уставшим, как ты”. В понимании ребенка работа начинает быть чем-то, что высасывает силы и не приносит радости.

Это просто опыт. Травмирующий, но опыт. С этим можно работать.

Советская и постсоветская система образования и воспитания была не очень гуманистической. Часто фразы “лоботряс”, “дубина” были и есть “нормой”.

Здоровую самооценку это точно не формирует. Бедность – это результат низкой самооценки?

Не обязательно, но тоже важно. Но низкая самооценка не берется на ровном месте.

Как женщина, например, узнает, что она хорошая женщина? Из ближнего круга. Ей ее семья, подруги должны сообщить, что она хорошая мать. О том, что она хороший специалист, ей должны сообщить на работе. Она могла прекрасно учиться в школе, получить золотую медаль и красный диплом. Но она попадает в семью, где ей говорят с насмешкой: “Какая работа? Кем?”

Мужчина самооценку формирует полностью из социума. Социум должен ему сказать, насколько он состоялся. А у нас, к сожалению, если ты не айтишник и не предприниматель, тебе о том, что ты молодец вообще не сообщается. “На дядю работаешь?”, — как правило спрашивают с издевкой.

Сегодня у нас такое общество. Мы не поддерживаем друг друга. Поэтому так много людей с низкой самооценкой. Даже если они хорошо учились в школе. А если и там была беда, одно наложилось на другое, и человек не захочет даже пробовать, дабы не получить осуждение.

Здесь еще важно, как мы реагируем. Кто-то говорит: я все равно добьюсь. Он понимает, что он не в той семье родился, но решает добиться успеха вопреки.

— Нужно ли прорабатывать с психологом негативные установки из детства?

— Если вам что-то мешает жить, и вы не можете с этим справиться самостоятельно, надо идти к психологу. Когда болит зуб, надо идти к стоматологу, когда сердце – к кардиологу.

— Есть мнение, что бедные думают по принципу “кто виноват”, а богатые “для чего это”, это верно?

— Мне не нравится, как бедных и богатых разделяют, как землян и инопланетян. Но бедные отличаются тем, что любят, чтобы сейчас было хорошо, даже если потом будет плохо. Вот он сейчас берет кредит, чтобы сейчас слетать в отпуск. Он не понимает, что на отпуск надо было заработать в прошлом году, а кредит не известно, как отдавать. Вот это, на мой взгляд, признак бедного человека.

Или еще пример. В нашей стране не очень качественное образование. Люди привыкли обвинять его во всех проблемах. Все, что они делают – ищут людей, которые разделяют эту точку зрения. Представьте, вы стоите на остановке и ждете автобус, дождь. В пробке на дороге стоит белый дорогой джип. И за рулем — для усиления эффекта — девушка. Думаю, очень мало людей подумает, что у нее все в порядке с финансовой грамотностью. Вот это психология бедности, когда причина в чем угодно, только не в тебе.

Что делает на этом месте богатый человек? Он говорит: да, образование плохое. Что я могу с этим сделать? Наверняка другие люди решали эту проблему. Он начинает покупать консультации, обучение. Он начинает с этим бороться.

— Один из самых распространенных финансовых страхов — набрать кредитов и упасть в долговую яму. Тем не менее, эти кредиты и микрокредиты берут. Почему так?

— Наверняка, это определение я где-то подслушал, но кредит — это выраженное в деньгах нетерпение. Когда ты не можешь справиться с тем, что нужно просто подождать и накопить.

То же касается и бизнеса. Первый и второй бизнес в кредит, скорее всего, ничем хорошим не закончится, потому что это отсутствие элементарной дисциплины и неумение сопоставлять риски.

— Если человеку 30, 40, 50 лет, но он по-прежнему не может найти работу по душе, что делать?

Может быть, я здесь сильно упрощаю реальность, но надо пробовать! Как вы знаете, что больше любите — груши или яблоки? Вы пробовали!

Например, вы хотите открыть кофейню. Можно устроиться на месяц поработать в кофейню, не увольняясь с работы, а просто взяв отпуск. Не нужно открывать кофейню за $20 тыс. долларов, чтобы понять, что это не ваше.

— Отец мне всегда говорил, что нужно работать только на себя. Судя по вашим лекциям, вы придерживаетесь той же точки зрения. Почему?

— Мне кажется, предпринимательство – единственный доступный социальный лифт в странах бывшего СНГ. Если вы не футболист, не айтишник или работник силовых структур, а жить лучше в разы хочется, то это предпринимательство.

Сначала – работа в найме, накопить подушку безопасности, после — накопить деньги на свое дело. Если человек не может даже накопить подушку безопасности, его место в найме. Ему нужна стабильность и гарантия, чтобы за него думали, когда у него будут деньги.

В предпринимательстве возникают очень интересные эффекты, по крайней мере, для мужчины. Существуют три точки, когда в мужчине просыпается ответственность: когда в его жизни появляется женщина, дети и подчиненные. Если эти три точки пройдены, а у мужчины ответственность так и не появилась, ему нужна помощь того же психолога.

На мой взгляд, предпринимательство гораздо интереснее, здесь тебе принадлежит то, что ты создаешь, ты можешь капитализировать свои усилия, можешь выбирать, что хотел бы делать следующие несколько лет.

— В своих лекциях вы предлагаете переходить в предпринимательство, не увольняясь из найма. Но откуда взять силы на основную работу, семью, еще и предпринимательство?

— Два часа в день человек может выделить? Плюс пять часов в субботу. Если ты хочешь свое дело, то найти время тяжело, но можно.

Можно устроиться на работу уровнем ниже, чтобы освободить время для настройки своего бизнеса. Сейчас сделать хуже, чтобы потом было лучше.

Фраза “у меня нет времени” меня не убеждает. Ради бога, сидите там, где сидели. Бездействием люди себе объясняют, что выбранная ими модель для них более выгодна.

Иногда люди говорят: “Я работаю на госслужбе!” Вы туда зачем пошли? За будущей пенсией? Хорошо, но вы променяли нынешние возможности на гипотетическую перспективу государственной пенсии.

То, что мы делаем, должно приносить удовольствие. Как у каждого врача есть свое кладбище, так у каждого предпринимателя есть кладбище проектов. Мало кто может сказать: у меня получается все, что я делаю. У меня, например, не получается большая часть. Но удовольствие от процесса не дает выгореть.

Я не говорю, что все построят бизнес. Я за психологическую готовность. А там вы уже решите, хотите вы свое дело или нет.

— Сейчас много “инфоциган”. Как не попасться на их удочку?

Инфоцигане, не владея собственным бизнесом или практикой, предлагают быстро и не прикладывая усилий получить результат за небольшие деньги.

Все манипуляции построены на страхе, вине и жадности. Инфоцигане – не исключение. На фразе “много денег” у вас отключается критика, на “быстро” — сопротивление.

Это работает не только в бизнесе, но и, например, в похудении. Обычно это очень долгий процесс. Если вам говорят, как за месяц сбросить 10-15 кг, скорее всего, это не совсем так или это будет с огромными последствиями для здоровья.

Если включить критическое мышление, это отсеет 90% людей, которые не имеют отношения к тому, что советуют.

— И напоследок три главных совета, как стать богатым?

— Не бояться. Когда-то классик сказал: “Выдавливайте из себя раба по капле”. Выдавливайте из себя по капле страх. Он убивает во всех сферах. Люди боятся отношений, боятся карьеры. На страх нужно светить яркой лампой и понимать, что он иногда выдуманный.

Отдыхать. Когда у человека заканчивается ресурс, он начинает мыслить коротким промежутком времени. Поэтому люди и начинают жить от зарплаты до зарплаты.

Пробовать. Не попробовать – глупо. Ты живешь один раз. Только пробовать нужно по уму. И это не только про деньги, но и про все остальные сферы жизни.