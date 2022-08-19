Как написать сочувствие своими словами

Терять близких очень тяжело. Каждый, кто сталкивался со смертью знает, как в такие моменты необходима поддержка других.

Выражать сочувствие — вещь тоже не простая, ведь нужно быть в меру деликатным и сдержанным, а главное — действительно помочь человеку.

Как написать соболезнования своими словами — читайте в нашем материале.

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Моральная поддержка

Главная задача сочувствия — морально поддержать человека, который столкнулся со смертью родных. Кроме того, выразить свои соболезнования — это также непоколебимое правило этикета, которого следует придерживаться.

В день траура каждый из присутствующих на похоронах должен произнести семье умершего Мои соболезнования.

— Прежде всего, нужно выразить соболезнования! И уместно будет сказать просто Сочувствую твоей потере. Многим людям трудно просто быть рядом, но просто быть рядом как раз в этой ситуации может быть очень кстати! — отмечает психолог и психотерапевт Екатерина Клюшниченко.

В минуту потери человек ищет участия и поддержки, поэтому важно следить за словами, чтобы случайно не добавить душевной боли. Иногда лучше промолчать, подойти и просто обнять человека, показав свое сочувствие и понимание.

— Психологическая поддержка имеет лечебный эффект. Если мы хотим помочь человеку, то первое, что мы можем сделать, это поддержать ее. Но здесь очень важно быть осторожным, чтобы этой поддержкой не навредить, — говорит психолог.

Если же вы не можете быть рядом с человеком, обязательно нужно своевременно отправить письмо или СМС.

Чего не стоит говорить и писать

Прежде всего, не стоит писать длинных стихов, некрологов или плаксивых историй о покойном. Человек, которого вы хотите поддержать, этого просто не поймет. Ей и так тяжело.

Ваши соболезнования должны быть простыми, человечными, а главное — искренними. Кроме того, траурные слова не должны задевать, оскорблять, или оценивать сложившуюся ситуацию.

Не стоит говорить и фразу “Я тебя так понимаю“, этим вы как бы обесцените скорбь и боль от потери. Каждый, кто пережил смерть родных, испытывает индивидуальную боль, которую не сможет понять больше никто.

Клюшниченко отмечает, что важно не обесценивать потерю человека. Стоп предложение это:

вон у Светы тоже помер, проживешь;

найдешь еще себе мужа/жену;

другим гораздо хуже, они целые семьи потеряли;

я понимаю как это больно;

ты должен быть сильным / сильной;

держись ради семьи, не раскисай;

время лечит;

сейчас война, все кого-то теряют.

Также не стоит выбирать шаблонных текстов, лучше напишите от души, своими словами.

Как написать сочувствие своими словами

— Уместно спросить прежде всего Чем я могу тебе помочь? — советует психолог.

Горючей человеку важно вспомнить об умершем человеке, прожить еще раз счастливые моменты и уже затем отпустить.

Психолог советует, что сначала уместно слушали и возможно проговаривать:

я вижу, как тебе больно, и мне хочется помочь;

я помню из твоих слов, какой это был замечательный человек;

я сочувствую тебе.

Это должно быть короткое, емкое и искреннее сообщение. Найдите короткие слова утешения и поддержки. Например:

Мне жаль, что так случилось! Сочувствую твоей потере. Ты можешь всегда рассчитывать на мою поддержку, держись!

Прими мои искренние соболезнования.

Эта утрата невосполнима для всех нас. Потерю такой надежной и близкой, всегда тяжело принять. Прими мои соболезнования.

Нет слов, чтобы выразить мою скорбь. Вечная память.

Это ужасное потрясение для нас. Не верится, что он (она) ушел так рано. Мои искренние соболезнования!

Знаю о твоем горе, прими мои соболезнования. Пусть земля ему будет пухом.

Потеря родного человека — большое горе. Мои искренние соболезнования. Пусть покоится с миром!

Эта потеря тяжела для нас всех. Он (она) был в истину странным и душевным, Пусть земля ему будет пухом. Мы будем грустить.

Клюшниченко говорит, что позже вместе с человеком стоит находить смыслы, на что можно опираться сейчас — семья, вера, любовь. Но на начальной стадии горевания, когда человек только что узнал, что потерял близкого человека, очень важно просто быть рядом!

Возможно обнять человека и дать возможность ему поплакать — будет лучше чем любые тщательно подобранные слова!