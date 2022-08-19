Как написать сочувствие своими словами

Терять близких очень тяжело. Каждый, кто сталкивался со смертью знает, как в такие моменты необходима поддержка других.
Выражать сочувствие — вещь тоже не простая, ведь нужно быть в меру деликатным и сдержанным, а главное — действительно помочь человеку.
Как написать соболезнования своими словами — читайте в нашем материале.
Моральная поддержка
Главная задача сочувствия — морально поддержать человека, который столкнулся со смертью родных. Кроме того, выразить свои соболезнования — это также непоколебимое правило этикета, которого следует придерживаться.
В день траура каждый из присутствующих на похоронах должен произнести семье умершего Мои соболезнования.
— Прежде всего, нужно выразить соболезнования! И уместно будет сказать просто Сочувствую твоей потере. Многим людям трудно просто быть рядом, но просто быть рядом как раз в этой ситуации может быть очень кстати! — отмечает психолог и психотерапевт Екатерина Клюшниченко.
В минуту потери человек ищет участия и поддержки, поэтому важно следить за словами, чтобы случайно не добавить душевной боли. Иногда лучше промолчать, подойти и просто обнять человека, показав свое сочувствие и понимание.
— Психологическая поддержка имеет лечебный эффект. Если мы хотим помочь человеку, то первое, что мы можем сделать, это поддержать ее. Но здесь очень важно быть осторожным, чтобы этой поддержкой не навредить, — говорит психолог.
Если же вы не можете быть рядом с человеком, обязательно нужно своевременно отправить письмо или СМС.
Чего не стоит говорить и писать
Прежде всего, не стоит писать длинных стихов, некрологов или плаксивых историй о покойном. Человек, которого вы хотите поддержать, этого просто не поймет. Ей и так тяжело.
Ваши соболезнования должны быть простыми, человечными, а главное — искренними. Кроме того, траурные слова не должны задевать, оскорблять, или оценивать сложившуюся ситуацию.
Не стоит говорить и фразу “Я тебя так понимаю“, этим вы как бы обесцените скорбь и боль от потери. Каждый, кто пережил смерть родных, испытывает индивидуальную боль, которую не сможет понять больше никто.
Клюшниченко отмечает, что важно не обесценивать потерю человека. Стоп предложение это:
- вон у Светы тоже помер, проживешь;
- найдешь еще себе мужа/жену;
- другим гораздо хуже, они целые семьи потеряли;
- я понимаю как это больно;
- ты должен быть сильным / сильной;
- держись ради семьи, не раскисай;
- время лечит;
- сейчас война, все кого-то теряют.
Также не стоит выбирать шаблонных текстов, лучше напишите от души, своими словами.
Как написать сочувствие своими словами
— Уместно спросить прежде всего Чем я могу тебе помочь? — советует психолог.
Горючей человеку важно вспомнить об умершем человеке, прожить еще раз счастливые моменты и уже затем отпустить.
Психолог советует, что сначала уместно слушали и возможно проговаривать:
- я вижу, как тебе больно, и мне хочется помочь;
- я помню из твоих слов, какой это был замечательный человек;
- я сочувствую тебе.
Это должно быть короткое, емкое и искреннее сообщение. Найдите короткие слова утешения и поддержки. Например:
- Мне жаль, что так случилось! Сочувствую твоей потере. Ты можешь всегда рассчитывать на мою поддержку, держись!
- Прими мои искренние соболезнования.
- Эта утрата невосполнима для всех нас. Потерю такой надежной и близкой, всегда тяжело принять. Прими мои соболезнования.
- Нет слов, чтобы выразить мою скорбь. Вечная память.
- Это ужасное потрясение для нас. Не верится, что он (она) ушел так рано. Мои искренние соболезнования!
- Знаю о твоем горе, прими мои соболезнования. Пусть земля ему будет пухом.
- Потеря родного человека — большое горе. Мои искренние соболезнования. Пусть покоится с миром!
- Эта потеря тяжела для нас всех. Он (она) был в истину странным и душевным, Пусть земля ему будет пухом. Мы будем грустить.
Клюшниченко говорит, что позже вместе с человеком стоит находить смыслы, на что можно опираться сейчас — семья, вера, любовь. Но на начальной стадии горевания, когда человек только что узнал, что потерял близкого человека, очень важно просто быть рядом!
Возможно обнять человека и дать возможность ему поплакать — будет лучше чем любые тщательно подобранные слова!