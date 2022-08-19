Втрачати близьких – дуже важко. Кожен, хто стикався зі смертю знає, як у такі моменти необхідна підтримка інших.

Висловлювати співчуття – річ теж не проста, адже потрібно бути в міру делікатним та стриманим, а головне – дійсно допомогти людині.

Як написати співчуття своїми словами – читайте в нашому матеріалі.

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Моральна підтримка

Головна задача співчуття – морально підтримати людину, яка стикнулася зі смертю рідних. Крім того, висловити свої співчуття – це також непохитне правило етикету, якого слід дотримуватися.

У день жалоби, кожен з присутніх на похоронах має вимовити родині померлого Мої співчуття.

– Перш за все, потрібно висловити співчуття! І доречно буде сказати просто Співчуваю твоїй втраті. Багатьом людям важко просто бути поруч, але просто бути поруч якраз в цій ситуації може бути дуже доречним! – зазначає психолог та психотерапевт Катерина Клюшніченко.

У хвилину втрати людина шукає участі та підтримки, тому важливо стежити за словами, аби випадково не додати душевного болю. Іноді краще промовчати, підійти та просто обійняти людину, показавши своє співчуття і розуміння.

– Психологічна підтримка має лікувальний ефект. Якщо ми хочемо допомогти людині, то перше, що ми можемо зробити, це підтримати її. Але тут дуже важливо бути обережним, аби цією підтримкою не зашкодити, – каже психолог.

Якщо ж ви не можете бути поряд з людино, обов’язково потрібно своєчасно надіслати лист чи СМС.

Чого не варто говорити та писати

Перш за все, не варто писати довгих віршів, некрологів чи плаксивих історій про покійного. Людина, яку ви хочете підтримати, цього просто не зрозуміє. Їй і так важко.

Ваші співчуття повинні бути простими, людяними, а головне – щирими. Крім того, жалобні слова не повинні зачіпати, ображати, або оцінювати ситуацію, що склалася.

Не варто говорити й фразу “Я тебе так розумію”, цим ви ніби знеціните скорботу та біль від втрати. Кожен, хто пережив смерть рідних, відчуває індивідуальну біль, яку не зможе зрозуміти більше ніхто.

Клюшніченко зазначає, що важливо не знецінювати втрату людини. Стоп речення це:

он у Свєти теж помер, проживеш;

знайдеш ще собі чоловіка/дружину;

Іншим набагато гірше, вони цілі сім’ї втратили;

я розумію як це боляче;

ти маєш бути сильним/сильною;

тримайся заради сім’ї, не розкисай;

час лікує;

зараз війна, всі когось втрачають.

Також не варто обирати шаблонних текстів, краще напишіть від душі, своїми словами.

Як написати співчуття своїми словами

– Доречно запитати перш за все Чим я можу тобі допомогти? – радить психолог.

Горючій людині важливо згадати про померлу людину, прожити ще раз щасливі моменти і вже потім відпустити.

Психолог радить, що спочатку доречно слухали і можливо проговорювати:

я бачу, як тобі боляче, і мені хочеться допомогти;

я пам’ятаю з твоїх слів, яка це була чудова людина;

я співчуваю тобі.

Це має бути коротке, містке та щире повідомлення. Знайдіть короткі слова розради та підтримки. Наприклад:

Мені шкода, що так сталося! Співчуваю твоїй втраті. Ти можеш завжди розраховувати на мою підтримку, тримайся!

Прийми мої щирі співчуття.

Ця втрата непоправна для усіх нас. Втрату такої надійної та близькою, завжди важко прийняти. Прийми мої співчуття.

Немає слів, аби висловити мою скорботу. Вічна пам’ять.

Це жахливе потрясіння для нас. Не віриться, що він (вона) пішов так рано. Мої щирі співчуття!

Знаю про твоє горе, прийми мої співчуття. Нехай земля йому буде пухом.

Втрата рідної людини – велике горе. Мої щирі співчуття. Нехай спочиває з миром!

Ця втрата важка для нас усіх. Він (вона) був в істину дивним і душевним, нехай земля йому буде пухом. Ми будемо сумувати.

Клюшніченко каже, що пізніше разом з людиною варто знаходити сенси, на що можна спиратись зараз – сім’я, віра, любов. Але на початковій стадії горювання, коли людина щойно дізналась, що втратила близьку людину, дуже важливо просто бути поруч!

Можливо обійняти людину і дати можливість їй поплакати – буде краще ніж будь-які ретельно підібрані слова!