Измена партнера — самая неприятная ситуация, которая может произойти в паре. Это портит отношения между мужчиной и женщиной и может навсегда разрушить отношения.

К сожалению, никто не застрахован от измены партнера. Впрочем, по мнению психологов, существуют определенные признаки, по которым можно понять, изменяет ли вам мужчина.

Как распознать измену и какие признаки указывают на то, что мужчина “ходит налево” — Факты ICTV спросили у психолога Екатерины Клюшниченко.

Как понять, что мужчина изменяет — главные признаки

По словам психолога, чаще всего измена возникает из-за нарушенной коммуникации между партнерами.

У мужчины и женщины может быть разная половая конституция, отличается язык любви. Может быть ощущение, что я не важен или не значим в отношениях. Из-за этого мужчина может извенить.

— Первое, что хочется сказать, что от измены не застрахован никто. Мы не можем быть уверены в себе на 100%, что уж говорить о другом человеке. Но есть общие признаки того, что мужчину начала интересовать другая женщина, однако эти признаки не всегда указывают на измену, — говорит Клюшниченко.

Если вы заподозрили, что мужчина проявляет симпатию к другой женщине, психолог советует честно и откровенно поговорить об этом. Тогда может появиться шанс все наладить.

К главным признакам измены, психолог относит:

резкое изменение внешности, или внезапное желание иметь другой вид — мужчина начал заниматься спортом, правильно питаться, изменил прическу или купил новую одежду;

пароли, внезапно появившиеся на телефоне и компьютере;

мужчина стал часто вне зоны доступа, не отвечает на ваши звонки и сообщения;

качество интимной жизни изменилось, возможно, появилось что-то новое. Секса может стать меньше или больше (если партнер чувствует себя виноватым за измену);

ревнует и подозревает в измене свою девушку (довольно часто мы проецируем на близких людей то, что есть у нас самих);

мужчина постоянно ищет причины и всевозможные способы меньше проводить время вместе.

Также у мужчины могут появляться лишние расходы. Если у вас общий счет, с которого внезапно начали исчезать деньги, это может быть первым звоночком.

Как нужно вести себя женщине, заподозрившей измену

Как только возникли подозрения, лучший вариант — откровенно поговорить о том, что происходит между вами.

— Разговор это первое и самое главное, но без претензий. То есть говорить не обязательно с обвинениями, гораздо лучше обсудить ценность ваших отношений и как вам важно их сохранить, — советует Клюшниченко.

Исходя из того, какой будет ответ и как пройдет откровенный разговор стоит решать — что делать дальше с отношениями.

— Однозначно измена меняет все. Но она может быть не концом ваших отношений, а скорее толчком, который поможет наконец услышать друг друга. Предательство указывает паре на то, что есть определенные проблемы в отношениях. Поэтому есть смысл поговорить о том, что же происходит между вами и почему так произошло, — добавляет психолог.