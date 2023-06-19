Зрада партнера – найнеприємніша ситуація, яка може статися у парі. Це псує відносити між чоловіком та жінкою та може назавжди зруйнувати стосунки.

На жаль, ніхто не застрахований від зради партнера. Утім, на думку психологів, існують певні ознаки, за якими можна зрозуміти, чи зраджує вам чоловік.

Як розпізнати зраду та які ознаки свідчать про те, що чоловік “ходить наліво” – Факти ICTV запитали у психолога Катерини Клюшніченко.

Як зрозуміти, що чоловік зраджує – головні ознаки

За словами психолога, найчастіше зрада виникає через порушену комунікацію між партнерами.

У чоловіка та жінки може бути різна статева конституція, відрізняється мова кохання. Може бути відчуття того, що я не важливий чи не значущий у стосунках. Через це чоловік може зрадити.

– Перше, що хочеться сказати, що від зради не застрахований ніхто. Ми не можемо бути впевненими в собі на 100%, що вже говорити про іншу людину. Але є загальні ознаки того, що чоловіка почала цікавити інша жінка, проте ці ознаки не завжди свідчать про зраду, – каже Клюшніченко.

Якщо ви запідозрили, що чоловік виявляє симпатію до іншої жінки, психолог радить чесно та відверто поговорити про це. Тоді може зʼявитися шанс усе налагодити.

До головних ознак зради психолог відносить:

різку зміна зовнішності або раптове бажання мати інший вигляд – чоловік почав займатися спортом, правильно харчуватися, змінив зачіску чи купив новий одяг;

паролі, що раптово з’явилися на телефоні та комп’ютері;

чоловік став часто перебувати поза зоною доступу, не відповідає на ваші дзвінки та повідомлення;

якість інтимного життя змінилася, можливо, з’явилося щось нове. Сексу може стати менше або більше (якщо партнер відчуває провину за те, що зраджує);

ревнує та підозрює у зраді свою дівчину (доволі часто ми проєктуємо на близьких людей те, що є у нас самих);

чоловік постійно шукає причини та усілякі способи менше проводити часу разом.

Також у чоловіка можуть зʼявлятися зайві витрати. Якщо у вас спільний рахунок, з якого раптом почали зникати гроші, це може бути першим дзвіночком.

Як потрібно поводитися жінці, яка запідозрила зраду

Тільки-но виникли якість підозри, найкращий варіант – відверто поговорити про те, що відбувається між вами.

– Розмова – це перше і найголовніше, але без претензій. Тобто говорити не обов’язково зі звинуваченнями, набагато краще обговорити цінність ваших відносин і як вам важливо їх зберегти, – радить Клюшніченко.

З огляду на те, якою буде відповідь та як пройде відверта розмова, можна вирішувати, що робити далі зі стосунками.

– Однозначно зрада змінює все. Але вона може стати не кінцем ваших стосунків, а навпаки, поштовхом, який допоможе нарешті почути одне одного. Зрада вказує парі на те, що є у стосунках є певні проблеми. Тому є сенс поговорити про те, що ж відбувається між вами та чому так сталося, – додає психолог.