Ревность — это чувство, возникающее как реакция на ситуацию, в которой мы видим угрозу нашим отношениям с близким или любимым человеком.

Об этом рассказала психолог-сексолог Юлия Дамочкина в социальных сетях. По ее словам, люди могут чувствовать ревность в отношении друзей, коллег, детей, партнеров, родителей и других людей, отношения с которыми являются значимыми.

Ревность бывает трех видов:

рациональная, когда есть реальная угроза потерять объект своей любви или отношения с ним (партнер открыто флиртует с другими, встречается, дарит особые или ценные подарки, ведет интимную/любовную переписку, изменяет);

иррациональная — не связана с реальными событиями, когда угроза отношениям существует лишь в нашей голове;

бред из ревности — неадекватная, необоснованная, патологическая ревность. Чаще всего такой вид ревности бывает у людей с психическими отклонениями (шизофрения, алкоголизм, наркомания, параноидальное расстройство и др.)

Почему люди ревнуют

— Когда ревность рациональная или патологическая — есть объективные причины: в первом случае партнер дает повод не доверять и тревожиться, во втором — человек имеет проблемы с психическим здоровьем, — говорит специалист.

Возникновению иррациональной ревности может способствовать ранняя травматизация: в детско-родительских отношениях человек получил опыт, который негативно сказался на формировании психики и привел к появлению страха потери объекта любви. Также эмоционально недоступны родители — с самого детства человек получал недостаточно любви, заботы, нежности, ласки, поэтому у него сформировались эмоциональные дефициты.

— Когда человек начинает удовлетворять эти потребности в отношениях, такая личность будет враждебно относиться к любой угрозе потери источника удовлетворения, то есть партнера, — добавила психолог.

Ревность может возникать из-за негативного прошлого опыта в отношениях (бывшие партнеры предавали, обманывали, обесценивали), который привел к появлению страха повторения ситуации и заниженной самооценке человека. Также на человека влияет насилие в любом проявлении (физическое, психологическое, сексуальное). От особенности типа личности тоже зависит, будет ли проявлять человек такие чувства.

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По словам психолога, в парах может вообще не быть ревности, если между партнерами есть абсолютное доверие и откровенность. Также есть категория людей, которые заглушают ревность и свои чувства в целом. Им кажется, что они не проявляют ревность, но на самом деле просто не могут понять свои чувства.

Как избавиться от ревности

— Сразу хочу подчеркнуть, что это работа не на один день. Ревность — очень токсична для обоих партнеров и часто она отравляет их отношения, — говорит Дамочкина.

Она утверждает, что человек может самостоятельно побороть ревность. Но скорее и эффективнее это можно сделать со специалистом.

Источник: Юлия Дамочкина